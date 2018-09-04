Дружное семейство Сильвестра Сталлоне посетило свадьбу друзей

Старшая дочь Сильвестра Сталлоне выложила фото счастливого главы семейства в окружении своих любимых дам. Мало кто знает, что Сталлоне не только отличный актёр и красивый мужчина, но и примерный семьянин. На днях он с женой и дочерьми был на свадьбе друзей. Семейное фото и попало в интернет. На нем видно, что семья актера дружная и счастливая. Пользователи интернета оценили фотографии счастливой семьи и отмечают, что они очень красиво смотрятся вместе. Фанаты желают им оставаться такими же дружными и почаще выкладывать фотографии в социальные сети.

Первые два брака были не столь удачными. С Бригиттой Нильсен, также моделью, актер провёл только пару лет, а вот с актрисой Сашей Зак их связывает двое сыновей. К сожалению, их старший сын умер 5 лет назад, якобы от атеросклероза, а младший из них болен аутизмом. Нынешняя семья Сталлоне давно считается эталоном красоты. Недавно артист тепло поздравил свою супругу с 50-летием. Для этого в своем аккаунте он оставил запись, что ему повезло встретить такую удивительную женщину. Он также благодарен, что она стала его женой. Окруженная любовью и заботой 50-летняя Дженнифер выглядит наравне со своими дочерьми.

Дочери актера давно известны публике. Они снимались для рекламы и обложек журналов. Похоже, что вместо актерской деятельности они решили стать моделями, как их мать. Девушки часто выкладывают фото с любимыми родителями. Заметно, что они гордятся ими и стараются во всем им подражать. Теперешняя жена актера Дженнифер Флавин, ранее занималась модельным бизнесом и она родила троих дочерей — Софию, Систин и Скарлет.

В свои 72 года Сильвестр Сталлоне находится в отличной физической форме и продолжает сниматься в кино. Он также намерен снять продолжение знаменитого фильма “Рокки”.

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