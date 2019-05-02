Дорогие документы из прошлого: визитка Путина, протокол баскетбольного матча и телеграмма Гитлера

Недавно в Сети на одной из торговых площадок появился интересный товар. Житель Санкт-Петербурга решил продать старую визитку Владимира Путина, которую напечатали в далёком 1991 году. Мужчина не стал скрывать деталей, так что рассказал о происхождении этого документа: оказалось, что визитка досталась ему от отца.

По словам продавца, когда-то его отец был депутатом, который хорошо знал Путина. Будущий президент сам передал своему знакомому визитку, но петербуржец обнаружил её только после смерти своего отца. К тому же мужчина добавил, что он нашёл у отца визитку Аллы Пугачевой.

В подлинности «президентского» документа петербуржец не сомневается, но он всё равно готов отдать его на экспертизу, если у кого-то возникнут сомнения.

При этом у визитки уже нашлись покупатели. За неё предлагали отдать от 50 до 70 тысяч рублей, но продавец не намерен снижать начальную стоимость «лота» в 650 тысяч рублей.

Посмотрите в своих архивах, может и у вас завалялся какой-нибудь старый, но очень ценный на сегодняшний день документ. Со временем многие «бумажки» становятся значимым для коллекционеров товаром, который нередко уходит с молотка за огромные деньги.

Недавно был продан протокол баскетбольного матча между «Филадельфией» и «Нью-Йорком». Это схватка состоялась 2 марта 1962 года и стала самой настоящей легендой в спортивном мире. Лот ушёл покупателю за 214 тысяч долларов.

Более ценной с исторической точки зрения стала последняя телеграмма самого Адольфа Гитлера. В США на продажу выставили такой вот лот со стартовой ценой в 60 тыс. долларов. Фюрер отправил эту телеграмму всего за несколько дней до своего самоубийства в 1945 году. В ней Гитлер заявил, что останется в Берлине до самого конца.

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