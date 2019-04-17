"Дневник Пенсионера": о тонкостях коллекционирования и стойке на голове

Мнение многих людей о том, что вести каналы на YouTube - дело молодых, вдребезги разбивается, когда видишь запоминающиеся, добрые и искренние ролики от представителей старшего поколения. Как показывает практика, взрослые люди тоже могут быть интересны зрительской аудитории известного хостинга. В пример можно привести канал "Дневник Пенсионера" блогера Сергея. https://www.youtube.com/channel/UCnai4EtrCHXhdArzOwucrtg/featured

Вот что сам автор написал о своем видеодетище: "Дневник Пенсионера" - это видео о моей жизни на пенсии. Именно жизни, а не доживании. Жизни полноценной, яркой, насыщенной, динамичной. Это взгляд на жизнь человека активного, ищущего, познающего. Спорт, отдых, быт, путешествия, хобби, развлечения, любовь, дружба без скидок на возраст. В общем, жизнь во всех её проявлениях.

И Сергей действительно следует заявленному. Его канал насыщен разноплановыми роликами. В разделе, обозначенном как "Все видео" это наглядно видно по представленным кадрам влогов. То автор находится в Дубае и показывает отель и прилегающую территорию, то выполняет отжимания и подтягивания, то осваивает стойку на голове, то "приседает" на свой любимый конек - коллекционирование и т.д.

Посмотрим ролик, где Сергей рассказывает об этом своем главном хобби.

Здесь блогер делает акцент на том, то хобби в принципе может очень скрасить жизнь пенсионера. И рассказывает о своих интересах. Как оказалось, это коллекционирование монет, банкнот и значков (последних в меньшей степени).

Были показаны зарубежные монеты, собранные в специальном альбоме. Сергей рассказал, каким образом они к нему попадают. Как оказалось, он привозит монеты из других стран сам, также дарят их его дети и знакомые. Практически ничего не приходится покупать.

Другое направление коллекционирования - отечественные десятирублевые монеты и юбилейные монеты СССР. Тут что-то блогер откладывал сам на протяжении своей жизни, а другие нужные экземпляры приобретал. Показал альбом, в котором собирается конкретная коллекция. Некоторые ячейки здесь еще не заполнены, и значит работа коллекционера будет по данной партии продолжена.

Рассказал Сергей, что ориентироваться ему в коллекционировании помогают разные каталоги, показал одну из таких книг. Также он продемонстрировал банкноты и подробно поведал об этой части своего увлечения.

9 Мая уже не за горами. Размещен у Сергея ролик, соответствующий этой тематике. Он называется "С Днём Победы! Помню."

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Под военную музыку в этом влоге была продемонстрирована экспозиция, в которую вошли семейные фотографии, награды, открытки, георгиевская ленточка. А завершил ролик традиционный салют.

В общем, на канале действительно интересно, автор привлекает своими разными темами, позитивом, светлыми, глубокими мыслями и рассуждениями.

Есть заметки этого блогера и в сети Instagram. Какие новые цели можно ставить перед собой, отлично рассказывает вот этот пост.

Вот что написал здесь сам автор: Работаю над своей будущей книгой и параллельно осваиваю швейную машинку Зингер. В планах освоить серфинг и покорить какую-нибудь вершину. Ну в общем, обычные планы российского пенсионера.

Стройте их и вы, уважаемые читатели!

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