А в ваших архивах ничего ценного не завалялось? Старая визитка Путина оценена в 650 тысяч!

В Сети выставили на продажу визитку, якобы принадлежавшую президенту РФ Владимиру Путину. Как утверждает автор объявления, этой карточкой глава государства пользовался в 1990—1991 годах. Тогда он занимал должность советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов Анатолия Собчака.

На карточке также указаны номера телефонов, часть из них записана от руки.

Утверждается, что бумага — «стопроцентный оригинал».

Купить раритет предлагают за 650 тысяч рублей.

Как пояснил РБК продавец визитки Тимур, эту карточку Путин дал его отцу, который с ним работал. По словам собеседника издания, покупатель пока не нашелся. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что ему неизвестно, подлинная ли эта визитка.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ