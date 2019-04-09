Найденная монетка эпохи римских императоров стоит целое состояние

В Великобритании нашли сохранившуюся монету III века нашей эры. Находку обнаружил 30-летний мужчина, когда «прочесывал» с металлоискателем поле под Дувром, сообщает Daily Mail.

Клад он нашел в английском графстве Кент. Монета изготовлена из золота, вес составляет 24 карата. На ее лицевой стороне изображены двое пленников, стоящих на коленях перед Аполлоном, а реверс занимает профиль императора. Монета была отчеканена при римском императоре-узурпаторе Аллекте, который правил Британией в 293—296 годах, установили эксперты.

Специалисты считают, что за монету можно выручить сумму почти в 8,6 млн рублей.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ