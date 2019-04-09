С аукциона будет продано одно из декабристских "кандальных колец"

Одно из колец, выкованных из кандалов, в которые были закованы осужденные декабристы, впервые выставлено на открытый аукцион. Кольцо принадлежало князю Евгению Оболенскому – одному из создателей «Северного общества», командовавшему войсками на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

Отправленные на сибирскую каторгу декабристы должны были носить кандалы на руках и ногах и днем, и ночью. Лишь в 1829 году Николай I отдал приказ снять кандалы с тех заключенных, «кто своею кротостию заслуживает». Позднее Михаил и Николай Бестужевы, освоившие ювелирное и слесарное дело, изготовили из этих цепей памятные кольца для некоторых своих товарищей и их жен. Михаил Бестужев рассказывал: «Мне пришла мысль сделать для сестер своих и матушки кольца из железа. Когда в Чите по милостивому манифесту с нас снимали цепи, я и некоторые из моих товарищей, дав солдату на водку и сделав ему некоторые подарки из своего скудного гардероба, утаили наши цепи, и они-то послужили мне первым материалом для колец. Вскоре с помощью брата я сделал новые пять, и на этот раз уже подложенные золотом, вытянутым из колец наших дам, которые отдали их с тем, чтобы мы с братом им сделали точно такие же железные кольца». Также из железных цепей декабристы делали нательные крестики, которые отправляли свои родным. «Каждая из нас носила кольцо из железа мужниных кандалов. Позднее под руководством Николая Бестужева и другие декабристы научились накладывать на железные кольца тонкий слой золота», – вспоминала Мария Волконская.

В российских музеях сейчас находятся несколько “кандальных колец” декабристов. Например, кольца Василия Давыдова, Александра Одоевского и Гавриила Батенькова хранятся в Государственном историческом музее, а кольца Сергея Волконского и его жены Марии – в Иркутском музее декабристов. О существовании еще нескольких колец упоминается в мемуарной литературе, но их местонахождение неизвестно.

Представленное на аукционе кольцо принадлежит наследникам известного конструктора-оружейника Николая Токарева. Его жена Ирина по материнской линии была праправнучкой сестры князя Оболенского. 19 апреля кольцо станет одним из лотов на аукционе «Тайные общества России. Архивы. Редкие книги. Документы. Фотографии. Графика» аукционного дома «12-й стул». Ожидаемая цена составляет 2,5 миллиона рублей. Предаукционная выставка пройдет с 12 по 18 апреля.

Polit.ru

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