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Блогер Мила знакомит мир со своей Швецией
Наталья ЛАНИНА   
30 Апреля 2019 г.
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Как люди в возрасте приходят к блогерству? У профессионального художника Милы из Швеции была, к примеру, такая предыстория, ей она поделилась в Instagram.

Блогер Мила знакомит мир со своей Швецией

Иду я после кафе и размышляю : "А не завести ли мне профиль в инстаграм?" Ведь сейчас все "болеют" этой соцсетью. Недолго думая, решила спросить совета у внучки, которая во всем этом очень хорошо разбирается. Тут-то я и поняла, что молодежный сленг совершенно не знаю. Что такое хештег, ЦА, контент, пост, сторис, свайп? Я до сих пор не до конца понимаю значение этих слов. А как искать своих друзей? Зачем нужны подписки и почему все хотят стать блогерами? Кто такие вообще эти блогеры? В общем, решила не отставать от молодого поколения и постепенно изучать эту тему.

И с блогерством у дамы, думается, сложилось. У нее получается развивать очень интересную страничку в социальной сети. Больше 20 лет назад эта женщина переехала в Швецию. Она много рассказывает в своих постах о жизни в европейской стране, иногда делая сравнения с русскими традициями.

А вот и сама Мила с комментарием: "milaturja Как я себя чувствую в свои 67?"

Что ей 67 и не верится вовсе! Изумительно моложавая, красивая и очень элегантная женщина.

А вот так наша героиня встречает утро.

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Det är så trevligt att läsa en ny tidning tidigt på morgonen. Och jag känner de nytrykta färgernas friskhet. Как приятно полистать свежую газету рано утром, она все еще пахнет типографской краской. В Швеции почту развозят очень рано, примерно в 4 - 4.30 и, практически, без перебоев. И, конечно же, в ближайшем будушем, мы будем читать газеты и книги только по интернету. И уйдет навсегда в прошлое запах свежей утренней газеты!

Публикация от Professional artist/художник (@milaturja)

Из ее блога можно узнать о Metro International – участнике Книги Рекордов Гиннеса, самом крупном в мире медиаиздании по числу читателей; о том, как в Швеции отмечается Рождество; о сервировке праздничного стола, о парке аттракционов и многое другое.

А вот как Мила описывает поход в гости: В гостях у Шведов. Когда я иду в гости к родным или друзьям в России, то это минимум на весь вечер, веселые разговоры, много смеха, звон бокалов. Когда я иду в гости к шведам, то это максимум на два часа, сервировка стола по всем правилам, еда на отдельном столе с закусками, первым, вторым и десертом. Ощущаете разницу ?

Конечно, как профессиональный художник, Мила не могла в блоге не остановиться и на своем творчестве. В одном из постов она освещает поиск абстрактных композиций. А здесь изображена любимая и в нашей стране известная писательница Астрид Лингрен.

Художница работала портретистом, и в блоге размещено много фотографий картин такого направления.

А вот тут написано об отношении к спорту и самой Милы, и у шведов в целом.

Отличный пример для подражания, и результат, как говорится, налицо. Ведь Мила выглядит просто прекрасно!

Есть в блоге фотографии дома художницы, ее любимых внуков.

Тем, кто будет в Швеции в одном из постов она советует побывать в Стокгольме: Меня часто спрашивают, что посетить в Швеции в первую очередь? Конечно, Стокгольм. Это очень красивый, зеленый, своеобразный город со множеством узких, старинных улочек в Старом городе, где расположен королевский дворец. И, конечно, посетите ратушу. Это символ Стокгольма.

И еще совет от Милы - посетить музей естественной истории (Naturhistoriska museet), сходить в Космонову - музейный 3D-кинотеатр, где можно посмотреть много интересных познавательных документальных фильмов о космосе и природе.

Страничка познавательная, живая, описания автор делает очень интересные. Складывается у Милы с блогерством, точно. А вы уже знаете, что такое хештег, ЦА, контент, пост, сторис и свайп?

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