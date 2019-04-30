Блогер Мила знакомит мир со своей Швецией

Как люди в возрасте приходят к блогерству? У профессионального художника Милы из Швеции была, к примеру, такая предыстория, ей она поделилась в Instagram .

Иду я после кафе и размышляю : "А не завести ли мне профиль в инстаграм?" Ведь сейчас все "болеют" этой соцсетью. Недолго думая, решила спросить совета у внучки, которая во всем этом очень хорошо разбирается. Тут-то я и поняла, что молодежный сленг совершенно не знаю. Что такое хештег, ЦА, контент, пост, сторис, свайп? Я до сих пор не до конца понимаю значение этих слов. А как искать своих друзей? Зачем нужны подписки и почему все хотят стать блогерами? Кто такие вообще эти блогеры? В общем, решила не отставать от молодого поколения и постепенно изучать эту тему.

И с блогерством у дамы, думается, сложилось. У нее получается развивать очень интересную страничку в социальной сети. Больше 20 лет назад эта женщина переехала в Швецию. Она много рассказывает в своих постах о жизни в европейской стране, иногда делая сравнения с русскими традициями.

А вот и сама Мила с комментарием: "milaturja Как я себя чувствую в свои 67?"

Что ей 67 и не верится вовсе! Изумительно моложавая, красивая и очень элегантная женщина.

А вот так наша героиня встречает утро.

Из ее блога можно узнать о Metro International – участнике Книги Рекордов Гиннеса, самом крупном в мире медиаиздании по числу читателей; о том, как в Швеции отмечается Рождество; о сервировке праздничного стола, о парке аттракционов и многое другое.

А вот как Мила описывает поход в гости: В гостях у Шведов. Когда я иду в гости к родным или друзьям в России, то это минимум на весь вечер, веселые разговоры, много смеха, звон бокалов. Когда я иду в гости к шведам, то это максимум на два часа, сервировка стола по всем правилам, еда на отдельном столе с закусками, первым, вторым и десертом. Ощущаете разницу ?

Конечно, как профессиональный художник, Мила не могла в блоге не остановиться и на своем творчестве. В одном из постов она освещает поиск абстрактных композиций. А здесь изображена любимая и в нашей стране известная писательница Астрид Лингрен.

Художница работала портретистом, и в блоге размещено много фотографий картин такого направления.

А вот тут написано об отношении к спорту и самой Милы, и у шведов в целом.

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Отличный пример для подражания, и результат, как говорится, налицо. Ведь Мила выглядит просто прекрасно!

Есть в блоге фотографии дома художницы, ее любимых внуков.

Тем, кто будет в Швеции в одном из постов она советует побывать в Стокгольме: Меня часто спрашивают, что посетить в Швеции в первую очередь? Конечно, Стокгольм. Это очень красивый, зеленый, своеобразный город со множеством узких, старинных улочек в Старом городе, где расположен королевский дворец. И, конечно, посетите ратушу. Это символ Стокгольма.

И еще совет от Милы - посетить музей естественной истории (Naturhistoriska museet), сходить в Космонову - музейный 3D-кинотеатр, где можно посмотреть много интересных познавательных документальных фильмов о космосе и природе.

Страничка познавательная, живая, описания автор делает очень интересные. Складывается у Милы с блогерством, точно. А вы уже знаете, что такое хештег, ЦА, контент, пост, сторис и свайп?

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