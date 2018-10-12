Былое увлечение татуировками вернулось к старушке после смерти мужа

Смерть мужа для Гленис Куп стала настоящей трагедией. Но это событие освободило пожилую жительницу Британии от обязательств перед супругом, так что она набила себе немало татуировок, которые не одобрял её любимый.

«Лента.ру» со ссылкой на The Mirror рассказала историю Гленис, которая ещё в далёких 60-х годах прошлого века сделала себе несколько татуировок. Но её возлюбленный Уолтер не одобрил увлечения своей супруги, так что ей пришлось свести рисунки на теле. В 2014 году Уолтера не стало, после чего Гленис начала активно набивать себе разноцветные рисунки. По признанию женщины, татуировки помогают ей бороться с печалью. На своей груди она сделала рисунок в виде сердца с именем мужа, с которым они вместе прожили 54 года.

Часть денег с пенсии британки уходит на тату-салоны, которые она посещает раз в несколько месяцев. В свои 77 лет Куп успела потратить на это увлечение около двух тысяч фунтов (почти 174 тысячи рублей), но женщина считает такие траты более чем стоящими. Она не отказалась бы от ещё нескольких татуировок, но в первую очередь Куп хочет набить на спину оборотня, а после этого немного отдохнуть от тату.

О том, как реагируют окружающие люди на её внешность, женщина особо не задумывается: «Я живу полной жизнью, и не позволю возрасту меня ограничивать». Она даже пыталась убедить родственников в том, что лучше не сдерживать себя, если хочешь сделать красивую татуировку. Для её 84-летней сестры эти слова прозвучали достаточно убедительно, так что Перл сделала на ноге небольшой рисунок пчелы. «Глин всегда была решительной и деловой. Ее прозвали Угрозой. Но такой она была не для всех, я люблю ее до безумия», — честно призналась Перл.

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