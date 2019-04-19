Беременная жена Венсана Касселя снялась обнаженной для обложки журнала

22-летняя супруга французского актера Венсана Касселя своим поведением рушит стереотипы о том, как подобает вести себя будущим мамам на большом сроке беременности. Вместо того, чтобы готовиться к родам и выбирать распашонки для малыша, Тина Кунаки активно путешествует, участвует в съемках и показах.

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На днях модель разместила в своем Инстаграме снимок обложки журнала "PHOTO". На нем беременная Тина предстала полностью обнаженной, прикрывая руками пышную грудь. В комментарии к посту красавица поблагодарила всех участников съемочного процесса, назвав их "лучшей командой".

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Реакция пользователей интернета не заставила себя долго ждать - за несколько дней запись набрала более 200 тысяч "лайков". Очевидно, что Венсан Кассель не прогадал, взяв в жены красавицу-модель, которая младше его на 31 год. Девушка не только прекрасна в силу свой молодости, но также трудолюбива и знает, как извлечь выгоду из своего положения. Ведь такие провокационные снимки ценятся гораздо больше, чем трогательные фотографии будущих мам для семейного альбома.

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