Рождение здорового ребенка после 40: поможет криоконсервация

В последние десятилетия не только в нашей стране, но и во всем мире прослеживается тенденция – женщины не торопятся стать мамами, предпочитая сначала устроить свою карьеру, встать на ноги и т.п. Но несмотря на то, что современные дамы в 40 лет чувствуют себя лет на 20, все же их репродуктивный потенциал в значительной мере снижен. К счастью, наука не стоит на месте, поэтому у всех «припозднившихся» женщин, равно как и у тех, кто вынужден отложить материнство по медицинским показаниям, есть уникальный шанс выносить и родить абсолютно здорового ребенка.

Это стало возможно благодаря методу криоконсервации или, проще говоря, заморозке живого биологического материала – ооцитов («зародышей» яйцеклетки), эмбрионов. Все подробности о криоконсервации читайте на сайте https://krmed.ru/info/kriokonservacia_oocitov.html медицинского центра. Стоит отметить, что в России яйцеклетки замораживать начали еще в советские времена, более 20 лет назад. Сегодня эти технологии шагнули далеко вперед, в результате чего успешно размораживаются свыше 95% яйцеклеток. Для многих женщин – это выход из сложной ситуации, когда по каким-то причинам она не может пока рожать. К примеру, молодая женщина не планирует до поры до времени становиться мамой, но хочет, чтобы ее яйцеклетки сохранились в молодом состоянии. Лет через десять или даже через двадцать репродуктивный материал можно разморозить и при помощи процедуры ЭКО родить здорового ребенка. При этом риски невынашивания беременности или мутаций в ДНК, свойственные женщинам старше 35-ти значительно уменьшаются. Именно поэтому идеальный возраст для заморозки - младше 35 лет, сопровождающийся большим количеством фолликулов и высоким качеством ооцитов.

Кроме того, криоконсервация станет лучшим решением для женщин, которым предстоит лечение химио- или радиотерапией, способное сильно повредить яйцеклетки. Для многих важным преимуществом может стать и то, что при ЭКО размороженной яйцеклетки в значительной мере снижается риск рождения ребенка с пороками развития. Ведь забеременевшим естественным путем женщинам проводят генетический скрининг, который позволяет проверить всего 5 хромосом из 46-ти, а в случае ЭКО – целых 24 хромосомы. По большому счету, даже отсутствие постоянного партнера не является препятствием, так как всегда имеется возможность оплодотворить свою яйцеклетку донорской спермой (в банк спермы могут сдать материал только здоровые мужчины не старше 35).

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