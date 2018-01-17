Онколог о важных правилах профилактики рака

Вопросы, касающиеся онкологии, волнуют многих. Пожалуй, нет ни одного человека, близких которого не затронула бы эта больная тема. Словно тема войны. Именно ее нередко и напоминает жизнь самих пациентов или их родных. Здесь нет неприкасаемых. Мы часто слышим: профилактика важнее лечения. О том, что может способствовать предупреждению болезни, корреспондент "РГ" побеседовала с доктором медицинских наук, председателем Нижегородского областного общества онкологов Игорем Терентьевым.

Что нужно для профилактики рака?

Обязательные медицинские осмотры - важная часть профилактики онкологических заболеваний

Игорь Георгиевич, до сих пор у многих на устах разговоры о причине смерти Дмитрия Хворостовского и Михаила Задорнова. Какое место среди онкологических заболеваний занимают опухоли головного мозга, кого они чаще поражают?





Игорь Терентьев: Больные с опухолями головного мозга составляют около четырех процентов среди пациентов с органическими поражениями нервной системы. По частоте они занимают шестое место среди опухолей других локализаций. Основной "всплеск" приходится на юношеский возраст и 45-55 лет. Предположительно опухоли головного мозга развиваются из клеток, которые задержались на ранних стадиях своего превращения в зрелые формы. Что же касается глиобластомы, которая была обнаружена у Дмитрия Хворостовского и Михаила Задорнова, то ее "уникальность" заключается в том, что опухоль - весь головной мозг с временными локальными проявлениями, и этот факт является генетически обусловленным заболеванием.

У мужчин первое место занимает рак легкого, а у женщин - молочной железы. Второе и третье места делят меланома и рак желудка.

Какие опухоли легче поддаются лечению?

Игорь Терентьев: Любая опухоль, обнаруженная на первой-второй стадиях развития, более благоприятна не только в плане лечения, но и по отдаленным результатам. Как правило, это в основном опухоли наружных локализаций (молочная железа, кожа, шейка матки и другие), которые можно заподозрить не только визуально, но и при пальпации. Однако любой предварительный диагноз нуждается в цитологическом или морфологическом подтверждении, а это сопряжено с использованием инструментальных методов диагностики. При начальных стадиях больше вероятности обойтись органосохранным лечением, что приводит к значительно лучшему качеству жизни, да и обходится примерно в 15 раз дешевле по сравнению с лечением третьей-четвертой стадий.

Это вопрос профилактики. Насколько она у нас развита?

Игорь Терентьев: Профилактика онкологических заболеваний не требует каких-либо жизненных ограничений, но, как правило, каждый человек должен провести коррекцию привычного образа жизни.

Существует всего восемь самых простых правил: сбалансированное питание, отказ от вредных привычек, чистота половых отношений, окружающей среды, наследственность, двигательная активность, укрепление иммунитета и гормональный контроль. Также профилактикой считается выявление предопухолевых заболеваний, а это можно сделать только при целенаправленном медицинском осмотре.

Например, в Японии существует национальная программа по раннему выявлению онкопатологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кстати, первые фибро- и колоноскопы стали использоваться именно в этой стране. Доступность этих методов среди населения в течение многих лет привела к тому, что первая-вторая стадии и предопухолевые заболевания выявляются и своевременно лечатся. Смертность снизилась. В том виде, как у нас, диспансеризация нужна в качестве меры, которая очень важна для ранней диагностики онкологических заболеваний. Но она, к сожалению, не решает эту проблему: слишком универсален подход для углубленного исследования. Иными словами, КПД диспансеризации - как у паровоза Черепановых (первый в России, построенный в 1834 году. - Прим. ред.)... Нет возможности каждому сделать компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) за государственный счет. К тому же диспансеризация - дело добровольное.

Какие обследования подразумевает диспансеризация?

Игорь Терентьев: В 2018 году она нацелена на раннее выявление онкологической патологии с акцентом на заболевания молочных желез (проведение маммографического исследования раз в два года), кишечника (анализ кала на скрытую кровь) и сдача онкомаркера (ПСА). Кроме этого, диспансеризация подразумевает проведение двухэтапного исследования. В первый входит анкетирование, а во второй - обследование по показаниям. Все это проводится по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Конечно, обследования могут способствовать раннему выявлению опухоли, но их эффективность снижается при формальном подходе.

Ситуация порой просто абсурдна. Флюорографию раз в год назначают далеко не всем. А если и делают, то сразу успокаиваются. Но даже этот вид обследования не поможет диагностировать центральный рак легкого, его можно обнаружить только с помощью КТ. А кому ее станут делать по полису ОМС в профилактических целях? Никому.

Какой же вы видите систему эффективной профилактики?

Игорь Терентьев: Не нужно изобретать велосипед. Допустим, в США, где имеется несколько видов страховых обязательств, по достижении определенного возраста в обязательном порядке проводятся колоноскопия, КТ, МРТ, фиброгастродуоденоскопия (обследование желудка и слизистой 12-перстной кишки с помощью окулярного или видеоэндоскопа. - Прим. ред.) и так далее.

В обществе нужно создавать культуру заботы о своем здоровье. Так сказать, менять точку зрения на приоритеты. Ведь на вопрос "Когда изобретут универсальную таблетку от рака?" всегда будет дан отрицательный ответ.

Почему нельзя искоренить онкологические заболевания?

Игорь Терентьев: Сейчас задача онкологов - не победить рак, а в результате многочисленных воздействий на опухоль перевести болезнь в хроническую форму течения. Почему нельзя победить рак? Клетки мутируют под воздействием лечебных факторов и создают новые клоны, нечувствительные к предыдущему лечению. Организм состоит из триллиона клеток, и под действием накапливаемых повреждающих факторов изменяется их деление, приводящее к опухоли. Самая главная задача - научить организм бороться с опухолью, а это требует создания новой группы иммунных препаратов.

Ключевой вопрос

Насколько эффективен современный, если не сказать модный (пример Анджелины Джоли с удалением молочных желез тому подтверждение), формат диагностики чекап - выявление основных болезней на ранней стадии у здорового человека?

Игорь Терентьев: Это модная, но недостаточно эффективная методика упреждения. Например, возникновение онкологических заболеваний всего лишь на пять-восемь процентов обусловлено генетической предрасположенностью. В 92-95 процентах врачи имеют дело со спорадическими случаями рака, которые невозможно генетически проконтролировать.

Например, риск заболеть раком у молодого человека до 20 лет равен одному случаю к двум тысячам, а у пожилого за 80 - один к восьми. Ведь за время жизни в организме человека накапливается множество поврежденных клеток. Рак - это расплата за возможность эволюционировать и способность адаптироваться к изменениям окружающей среды.

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