Борис Щербаков рассказал о своих романах

Известный актёр Борис Щербаков снимается в драмах, комедиях и даже боевиках. На его счету свыше 200 самых разных ролей. Недавно он дал интервью, в котором рассказал, что своими заслугами обязан жене Татьяне. Она поддерживала его в трудные минуты и всё свободное время уделяла сыну, пока сам Борис Васильевич гастролировал.

Долгое время ходили слухи о его многочисленных изменах. В своём интервью артист признался, в интрижках на стороне, но ни к одной из женщин он не относился серьёзно и это были лишь мимолётные романы. Его супруга также поделилась своим отношением к этим изменам. По её словам, она со временем привыкла к множеству поклонниц, вьющихся вокруг её мужа. Кроме того, женщина оказалась настолько мудрой, что смогла даже подружиться со многими его любовницами. Возможно благодаря этому, они прожили вместе 45 лет. Конечно же, у них также были трудности, но пара всегда старалась прийти к единому мнению, чтобы сохранить семью. По их словам, сложности есть во всех семьях. Главное не бояться и просто пройти их вместе, не обижаясь друг на друга.

Поклонники артиста восхищаются терпением его жены. Ведь не все готовы мириться с предательством любимого человека! Последнее время Татьяна плохо себя чувствует, так как ей поставили неутешительный диагноз — рак. Сейчас 69-летний Щербаков всё свободное время находится с ней и старается поддержать. Он не перестаёт верить, что и это они смогут пройти. Видимо, когда наступает сложный период в жизни, особенно, если это касается здоровья близкого человека, только тогда начинаешь понимать, как этот человек дорог тебе и какая боль была нанесена ему изменами. Вернуть бы всё назад, но увы жизнь движется только вперёд. Надеемся, что у супругов всё будет хорошо, верно?

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