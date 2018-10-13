В чём секрет молодости Александра Збруева

Недавно Александр Збруев появился на людях. Всем известно, что он не любит бывать на различных мероприятиях, но все же его заметили среди гостей на премьере фильма “Слоны могут играть в футбол” режиссёра Михаила Сегала. Глядя на актёра не верится, что ему уже исполнилось 80 лет, ведь выглядит он гораздо моложе. Некоторые считают, что так хорошо выглядеть Збруеву помогает генетика. Есть небольшой процент людей, которые в старческом возрасте бодры и оптимистичны. Хотя с другой стороны, даже самую отличную генетику можно испортить алкоголем, курением и прочими вредными привычками. Актёр всегда старался вести здоровый образ жизни. Сам он всегда ведёт себя скромно и не любит шумные праздники. Наверное поэтому он сейчас в такой прекрасной форме.

Мало кто знает, но Збруев в детстве часто прогуливал школу и вообще с трудом её окончил. Так получилось из-за не сложившихся отношений с одноклассниками, которые почему-то невзлюбили его. Актерским мастерством парень заинтересовался, когда мамина подруга — супруга известного режиссёра Вахтангова устроила ему в шутку экзамен по артистизму и была приятно шокирована, обнаружив что у него есть огромный талант. После этого Александр подался в Щукинское училище, куда поступил сразу же. Так и началась актерская карьера всеми любимого Александра Збруева. Кто знает как сложилась бы его жизнь, если бы не та шутка маминой подруги. Хотя говорят, что если у человека есть талант, то он обязательно проявится. У Збруева проявился талант замечательного артиста, которому подвластна любая роль. Выиграли от этого зрители, которые наслаждаются прекрасной игрой любимого актёра. Теперь Збруев радует миллионы людей интересными фильмами. Не так ли?

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ