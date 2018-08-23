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Причины, по которым женщины боятся старости. Заблуждения
Анастасия ШИЛОВА   
23 Августа 2018 г.
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Все молодые становятся пожилыми людьми, иначе невозможно. Если только не дожить... Больше всего о старости задумываются женщины, которые привыкли нравиться мужчинам (или женщинам), себе. Им кажется, что с появлением морщинок они станут некрасивыми и ненужными. Но это заблуждение! Ведь возраст женщинам придает мудрости, доброты, теплого согревающего взгляда, за исключением тех женщин, которые озлоблены на весь мир. Внешний вид – это не первостепенное. Развивайтесь духовно, тогда ваши морщинки никто и не заметит. А вот если вы будете только об этом и думать, то и другие будут делать акцент на том же самом.

Кстати, есть такая фобия в медицине, в психологии: называется геронтофобия – боязнь старости. У молодых людей она встречается редко.  А вот с возрастом... оказывается, сотни людей, в основном женщин, набирают в интернете поисковый запрос "Боюсь старости... что делать?"

есть такая фобия в медицине, в психологии: называется геронтофобия – боязнь старости

Страх стать некрасивой, ненужной

Женщины с ужасом думают о морщинах. О том, что их кожа станет дряблой, они потолстеют. Поэтому, дамы идут к пластическим хирургам, пользуются дорогой косметикой, вкачивают ботекс.

Женщина прекрасна в любом возрасте, если она умеет себя подать. Это значит, что она не сидит на месте, не тратит зря свою жизнь, а занимается чем-то полезным для себя, общества. Ваши морщины не заметит тот, кто вас любит. Нельзя быть лучше, краше всех. Всегда есть кто-то моложе, кто-то красивее. Все становятся пожилыми. Это не страшно! Если у вас в сердце любовь и свет.

Кстати, присмотритесь к нашим стареющим звездам эстрады, кино, тв, театра: да, они заботятся о своей внешности, но грош была бы всем этим усилиям, если бы они не заботились о постоянном присутствии духа, не сохраняли оптимизм!

Ходить с палочкой

Женщины боятся, что сгорбятся и им придется ходить с палочкой.

Далеко не все пожилые люди ходят с палочкой и горбатые. У таких людей отдельные истории, болезни. Берегите себя и занимайтесь спортом. Хотя -бы иногда делайте простые упражнения, зарядку. Тогда вам не придется думать ни о какой палочке.

Одиночество

Прекрасные дамы боятся остаться одни, потерять свою половину, что дети разъедутся. Муж уйдет к молодой.

Но это не трагедия. Дети всегда вырастают, у них своя жизнь. И вы ведь когда-то покинули родительский дом. Главное, чтобы дети навещали. А для этого нужно создать такие условия, чтобы они стремились к вам: любовь, тепло, забота и понимание не останутся безответными.

Муж вас не бросит, если любит. Если все-таки это произойдет, то это не повод впадать в уныние. А повод заняться собой! В нашем мире случается, что в школу приходят учиться люди, которым по 80 лет! В школу вас никто не гонит, но развиваться всецело вы можете в любом возрасте.

Одиночество в старости – еще одно заблуждение. Оно никак не связано со старостью. Наоборот, пожилой человек может быть менее одинок, он более мудр и развит. Сейчас очень многие молодые люди все более одиноки… потому что каждый из них зациклен на себе. Они не хотят давать, привносить что-то в жизнь, но хотят бесконечно брать.

Заведите себе любимого питомца.

Боязнь остаться на улице с протянутой рукой

Действительно, пенсии в нашей стране маленькие. Но это не повод впадать в уныние! Всегда есть решение проблемы. Например, можно с подругами-старушками вместе снимать квартиру, этим можно убить двух зайцев! Вам не будет одиноко и будет хватать денег. Можно разводить цветы в своем доме и продавать. Главное не отчаиваться. Ну и если все-таки вы боитесь за свою старость, то откладывайте деньги, кладите их под проценты. Приобретайте недвижимость, если вам позволяют средства. Если у вас есть дети и вы в хороших отношениях, то они вас не бросят.

Страх заболеть

Мы все болеем, этого не избежать. Пожилые люди более чувствительны к некоторым видам болезней. Но если вы будете почаще дышать свежим воздухом, радоваться жизни, заниматься спортом, то они совсем не скоро дадут о себе знать… А может быть вы всегда будете здоровой и счастливой!

Менопауза

Женщины боятся климакса так, будто бы это какой-то страшный монстр!

Никаких сопутствующих болезней от климакса быть не должно. Климакс – это гормональная перестройка, но если вы будете побольше отдыхать, гулять на свежем воздухе, принимать витамины, все будет хорошо. Иногда желательно посещать врача.

Молодость – это состояние души. Люди, которые не зависят от чужого мнения – долго остаются молодыми. Старение – это естественное состояние организма. В молодости одни радости, в старости другие. Важно не убегать от этого, а принять и полюбить себя в любом возрасте, любых жизненных ситуациях. Женщина прекрасна, независимо от того, какой по счету день рождения она отмечает! Любите себя и цените в любом возрасте.

«Старость – это дурная привычка, которую не успевают приобрести очень занятые люди»
Андре Моруа

На интернет портале для старших поколений:



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