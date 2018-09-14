"Мне стыдно за тебя". А вам знакомо это чувство?

Каждому из нас знакомо чувство, охватывающее нас, когда, например, наш партнер на вечеринке решил проявить себя в танце или рассказывает шутки, над которыми никто не смеется. Почему чувство неловкости за другого в первую очередь характеризует нас самих, в интервью Sueddeutsche Zeitung объясняет психолог Фридер Паулюс, вместе со своими коллегами из Университета Любека с 2008 года исследующий этот феномен.

Мы испытываем чувство стыда за другого человека "по той же причине, по которой можем испытывать неловкость за свои действия. То есть из-за того, что что-то сделанное или сказанное не отвечает нашим представлениям. Каждый из нас растет с набором ценностей и норм и старается им соответствовать", - замечает эксперт.

Для чувства неловкости обязательно находиться на публике, например, в ресторане. "Если ваш спутник делает что-то противоречащее нормам, мы тут же спрашиваем себя, а что думают люди вокруг и, возможно, осуждают ли его?"

Это происходит потому, что, с одной стороны, мы себя отождествляем с этим человеком, с другой - боимся, что "негативная оценка его поведения перейдет и на нас. (...) Близкий человек входит в осознание собственной личности - как в случае с родителями и братьями-сестрами", рассказывает собеседник SZ.

Как удалось выяснить исследователям, "те, кто обладает способностью особенно хорошо представлять себя на чьем-то месте, сообщают, что испытывают чувство неловкости за других особенно часто".

Как замечает Паулюс, "со временем представления о том, что принято, а что - нет, меняются. Если еще в 1950-е годы мужчину, не придержавшего дверь для женщины, непременно осудили бы, то сегодня этого никто не заметит. Но большинство из нас наверняка чувствует смущение, когда что-то личное непроизвольно становится достоянием общественности", отмечает ученый. Но даже в этом случае многое зависит от того, в каком окружении находится человек.

Нелепости и оплошности могут случаться непреднамеренно, а также намеренно - когда человек за счет них самоутверждается, как громко рыгающий подросток; бывает и так, что человек полностью уверен в том, что делает все правильно: например, продолжает рассказывать шутку, хотя никто не смеется. "В последнем случае поведение партнера вредит самоощущению и социальной целостности. Человек думает: а вдруг другие сейчас задаются вопросом: что у нее или у него за партнер такой?" Стыд за другого в такой ситуации ощущается острее всего.

Зачастую, говорит Паулюс, страхи необоснованны и другие даже ничего не замечают. "Когда кто-то постоянно спрашивает себя, как его воспринимают другие, это говорит больше о нем самом, а не о его партнере. Все то, за что мы испытываем неловкость, когда это происходит с другими, глубоко заложено и в нас".

По мнению психолога, следует проговаривать подобные вещи с партнером. Важно дать понять, почему вам неприятно то или иное действие.

В заключение интервью Паулюс рассказывает об одном из запомнившихся ему ответов участника исследования на вопрос о том, что в его жизни вызвало у него самое острое чувство неловкости за другого человека. "Однажды, на семейном торжестве, - поведал мужчина, - мои тетушки обменялись зубными протезами".

Перевод Inopressa.ru

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