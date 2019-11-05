Макияж после 50, который молодит

Выглядеть моложе своих лет можно и после 50, если не только грамотно подбирать прическу и гардероб, но и знать тонкости антивозрастного макияжа. Про правильный мейк–ап для женщин элегантного возраста расскажем в статье.

Уход за кожей, прежде всего

Ни один грамотный макияж не «ляжет» хорошо на неухоженную кожу. Поэтому помним про необходимость ежедневного очищения, тонизирования и увлажнения (питания) кожи, а также про регулярное применение масок, скрабов и пилингов, о которых мы рассказывали в предыдущих статьях.

Акцент на брови

Удачный макияж для женщин после 50 лет, позволяющий выглядеть молодо и ухоженно, начинается с оформления бровей. Доверить это можно как профессионалам, так и попробовать поработать с ними самостоятельно.

Помните: крайне неудачно смотрятся как слишком тонкие, так и слишком густые брови. Форма провей (и их ширина) должна быть максимально естественной, без толстых или тонких сплошных линий.

Попробуйте заменить карандаш специальными тенями для бровей, при помощи которых можно прорисовать как сам контур, так и отдельные волоски. Тоже касается и цвета бровей: они должны гармонично сочетаться с вашей внешностью.

Выбираем тени

После 50 лет стоит отказаться от блестящих и перламутровых теней неестественных оттенков в пользу матовой текстуры и натуральных тонов, подходящих вам под цвет глаз.

Например, женщинам с зелеными глазами стоит попробовать тени из сиреневой, зеленой и серой палитры.

Кареглазые дамы могут использовать бежевые, коричневые, зеленые и сиреневые оттенки.

А голубоглазым модницам лучше присмотреться не только к серой гамме, но и к бежевым вариантам теней.

При этом лучше, чтобы в палетке теней было несколько оттенков одного цвета. Так, самый светлый наносим на внутренний уголок глаза, средним цветом прокрашиваем почти всю оставшуюся поверхность, завершая макияж самым темным тоном, который лучше всего аккуратно растушевать по направлению к вискам.

Подводка и тушь

Выполняя макияж, откажитесь от черной подводки и карандаша. С их функцией также могут справиться тени. Ну а если вам очень хочется сделать аккуратную стрелку, то выбирайте карандаш соответствующего тона (серого, коричневого, зеленого или фиолетового), которым можно сначала прорисовать линию, а затем, слегка небрежно растушевав ее, сделав взгляд более выразительным.

Выбирая тушь, остановитесь на классике: длина и объем – все, что вам сейчас необходимо.

Играя в пользу естественности, вы можете поэкспериментировать с тоном: черный, коричневый, серый – разрешены. А вот яркие цвета туши (зеленый, синий, розовый) недопустимы.

Оформление губ

При оформлении губ, создавая макияж, который молодит, главное не сделать на них акцент (хотя это тоже хочется), а вернуть четкость контуру. Для этого используем мягкий контурный карандаш, максимально совпадающий с оттенком помады, которую наносим после прорисовки контура кисточкой или пальцем.

Выбирая оттенок помады, откажитесь от ярких, ненатуральных и блестящих фактур и цветов в пользу максимальной естественности и матовости. При желании выбрать что-то яркое и глянцевое, используйте такую помаду только на середине верхней губы, увеличивая, таким образом, ее объем. Для дневного макияж выбирайте нюдовые оттенки, для вечернего выхода в свет – более яркие, интенсивные цвета.

Распространенные ошибки

Следуя этим простым советам, многие женщины все же допускают ошибки. О самых разбранённых расскажем ниже:

Толстый слой тонального крема в отдельности или в паре с пудрой считается сомнительным украшением женщины любого возраста. Неподходящий оттенок пудры или тонального крема, как и слишком толстый слой подчеркнет морщинки, создаст эффект театрального грима. Поэтому используете эти декоративные средства с осторожностью и только при реальной необходимости; Откажитесь от обильной туши на нижних ресничках, которая скорее не делает акцент на глазах, а подчеркивает возраст; Для создания антивозрастного макияжа откажитесь от темных оттенков косметики, а также от резких линий, которые только подчеркивают возрастные несовершенства. Лучше научитесь наносить мягкие контуры, освойте растушевку; Не покупайте модные, но предназначенные для молодых девушек перламутровые хайлайтеры. Подчёркивая рельеф кожи, они сделают акцент на «гусиных лапках». Вместо него выбирайте консилер на пару тонов светлее кожи; С осторожностью используйте перламутровые и металлические оттенки теней.

Следуя несложным рекомендациям статьи и не допуская распространённых ошибок, вы с легкостью создадите дневной и вечерний макияж, который не только подчеркнет достоинства и скроет недостатки, но и сбросит несколько лет.

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