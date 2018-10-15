Изабелла Росселини: как оставаться прекрасной в возрасте 60+

Изабелла Росселини известна своей необыкновенной и, что главное, неувядающей красотой. А еще тем, что она с легкостью говорит о своем возрасте и проблемах, связанных с ним. Актриса с удовольствием делится с поклонниками своими секретами, позволяющими сохранять ей свежесть и привлекательный вид за рубежом зрелости.

Чувство юмора

Изабелла признается, что чувство юмора – это первое, что она замечает в женщине. Хороший юмор для нее всегда оригинален и, в некоторой мере, элегантен. Следовательно, никаких кабацких шуточек и вульгарных самосмеек – красивая женщина всегда шутит тонко и красиво. «Мы привыкли думать и говорить, что женщины приносят себя в жертву на протяжении всей своей жизни и только в определенном возрасте понимают, что у себя нужно быть на первом месте», говорит Росселини. «Мое самое драгоценное воспоминание связано с родителями (Ингрид Бергман и Роберто Росселини), оно всегда живет в моем разуме. Они всегда были полны радости... очень любили смеяться и шутить, а теперь и я смело могу назвать себя человеком, умеющим радоваться малейшему поводу».

Хобби

По словам актрисы, ее слабым местом всегда была спина, поэтому она не может активно заниматься спортом. Их Росселини успешно заменяет ходьбой на дальние расстояния, предпочитая живописную сельскую местность, где можно побыть наедине с собой. Если погода плохая, она наматывает несколько привычных километров в помещении и никогда не носит каблуки дома, предпочитая комфорт. За труды Изабелла награждает себя своим «гилти плеже» – длительным лежанием в горячей ванне.

Уход за кожей

За свою жизнь актриса перепробовала множество уходовых средств, но остается верна любимой формуле Lancome Rénergie. Росселини нравится, как крем проникает в кожу и увлажняет ее, а еще она обожает его нежный запах. Поскольку Lancôme постоянно проводит новые исследования и использует новейшие технические достижения, проверенные крупнейшими лабораториями мира, Изабелла, по ее словам, может полностью доверять этому бренду. Плюс, она всегда использует хороший солнцезащитный крем.

Семья

Чтобы всегда оставаться счастливой, Росселини очень много времени проводит со своими детьми, которые чрезвычайно близки с ней. Ее дочь нашла свое призвание на кулинарном поприще, а сын выбрал карьеру фотографа и модели. «Как я могу определить счастье? Как любовь к моей семье и друзьям. Больше всего в жизни я боюсь потерять моих детей», говорит актриса.

Порядок

Зрелая женщина всегда сохраняет порядок не только в своем гардеробе, но и в багаже, убеждена Изабелла. Она много путешествует и всегда берет с собой только сочетающиеся между собой вещи, которые актриса дополняет любимой красной помадой. «Шик Парижа навсегда в моем сердце», смеется она своим неподражаемым смехом и жмурится как довольная кошка на солнце.

Самоуважение

«Моя свекровь говорила мне, что некоторые главы жизни открыты, а некоторые закрыты», рассказывает Росселини. «Я очень горжусь тем, что открывала для себя закрытые главы – модельная карьера, актерская карьера, возвращение в школу для изучения животных и кино, а теперь еще и написание монологов для сцены. Я открываю главу за главой, получая от каждой захватывающий опыт. И если раньше я отдавала предпочтение внешней красоте, то сегодня для меня первоочередны индивидуальность и сложность человеческой натуры.

Стиль одежды

Недавно Росселини была ярой поклонницей брючных костюмов и мужского стиля, но в последнее время она все чаще появляется в платьях. «Мне нравятся минималистичные вещи, которые я дополняю аксессуарами ручной работы. Я восхищаюсь дизайнерами, которые сохраняют свое видение в жестких условиях современного модного мира. Я восхищаюсь их мужеством и выбираю их».

Источник: stil.mirtesen.ru

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