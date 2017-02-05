Нюточка (отрывок)

...Николай, уезжая на фронт, наказывал жене:

– Нюточка, не плачь, мы скоро их прогоним, а ты поезжай в Тельму, купи домик, там у меня лежат деньги, возьми, на маленький домик хватит. Ведь скоро третий ребёнок родится. Как ты, моя ласточка, одна­то здесь будешь?

Весной муж приехал за новобранцами, поцеловал жену, дочек, полюбовался на полугодовалого сынишку и опять уехал. Приходили с фронта письма­треугольники, но в один день вместо треугольника пришёл конверт. Сердце женщины облилось кровью от предчувстия беды. Почтальонка на всякий случай присела не скамеечку. Трясущимися руками Нюта раскрыла конверт и прочитала, что Николай пропал без вести.

Почтальонка утешала:

– Без вести, значит, не погиб, а мало ли что бывает, главное – жив он.

И всё бы в душе у Аннушки не угасала надежда на встречу с любимым мужем, но пришёл односельчанин с фронта и поведал женщине, как они с Николаем служили в Ленинграде, держали оборону города, как с подоспевшими частями пошли на прорыв блокады... Тут Николая и сразила пуля прямо в сердце.

Ой, лишенько! Перехватило дыхание у Нюточки, не могла слово вымолвить и пошла за околицу, в чисто полюшко. Там дала слезам волюшку,слазам горьким, двовьим, и кричала она громким голосом, на судьбу свою сетуя:

– Ой, за что же мне зла судьбинушка, не видать мне больше друга милого! Ой, куда мне теперь преклонить мою головошку, кто заступится во невзгодушке, кто согреет меня в стужу лютую, кто скажет мне слово ласково? Закатилося красно солнышко, расстилается тьма­тьмущая. Да будь проклята ты, судьба моя!

Но очнулась Анна к вечеру:

– Что ж я делаю, баба глупая, баба глупая неразумная? Ой, зачем кляну своб судьбинушку? У меня же есть малы деточки. Ради них отец сложил голову. Нету права у меня пребывать в тоске, во кручинушке. Не должна я быть слабою да плаксивою. Предстоит мне быть очень сильною. И нельзя мне своим горюшком сердечки нежные ранить сызмальства!

Поднялась с земли вдова Аннушка, прибрала в порядок волосы, слёзы вытерла фартуком.

И вырастила Анна Алексеевна своих деточек, дала образование высшее, в люди вывела. Ушла из жизни Нюточка в девояность восемь с половиной лет. И за всю жизнь свою долгую не помышляла она ни о какой корысти, чужой копейки не брала. Кристально честная женщина достойно несла свой крест.

И лежит теперь моя свекровушка на погосте над прекрасной рекой Ангарой.

Сколько бед и горюшка выпало на долю женщинам военных лет! Но ведь выдержали, честь и хвала им! Они достойны памятников.

В Иркутске стоит памятник жёнам декабристов, и это правильно. Они тоже имели лишения и моральные, и материальные, но им не приходилось на себе пахать, полоскать бельё зимой в реке, возить тяжёлые тачки, копать окопы и смотреть в глаза голодным детям. Так почему женщинам военных лет нет памятников?

Люди! Восстановите справедливость, вспомните о них! Да и о детях войны не забудьте.