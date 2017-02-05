ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ
ПОДРОБНОСТИ
ДЛЯ ДУШИ

ПАРТНЕРСТВО

Нюточка (отрывок)
Ирина СЕМЁНОВА   
Изменить размер шрифта

...Николай, уезжая на фронт, наказывал жене:

– Нюточка, не плачь, мы скоро их прогоним, а ты поезжай в Тельму, купи домик, там у меня лежат деньги, возьми, на маленький домик хватит. Ведь скоро третий ребёнок родится. Как ты, моя ласточка, одна­то здесь будешь?

Весной муж приехал за новобранцами, поцеловал жену, дочек, полюбовался на полугодовалого сынишку и опять уехал. Приходили с фронта письма­треугольники, но в один день вместо треугольника пришёл конверт. Сердце женщины облилось кровью от предчувстия беды. Почтальонка на всякий случай присела не скамеечку. Трясущимися руками Нюта раскрыла конверт и прочитала, что Николай пропал без вести.

Почтальонка утешала:

– Без вести, значит, не погиб, а мало ли что бывает, главное – жив он.

И всё бы в душе у Аннушки не угасала надежда на встречу с любимым мужем, но пришёл односельчанин с фронта и поведал женщине, как они с Николаем служили в Ленинграде, держали оборону города, как с подоспевшими частями пошли на прорыв блокады... Тут Николая и сразила пуля прямо в сердце.

Ой, лишенько! Перехватило дыхание у Нюточки, не могла слово вымолвить и пошла за околицу, в чисто полюшко. Там дала слезам волюшку,слазам горьким, двовьим, и кричала она громким голосом, на судьбу свою сетуя:

– Ой, за что же мне зла судьбинушка, не видать мне больше друга милого! Ой, куда мне теперь преклонить мою головошку, кто заступится во невзгодушке, кто согреет меня в стужу лютую, кто скажет мне слово ласково? Закатилося красно солнышко, расстилается тьма­тьмущая. Да будь проклята ты, судьба моя!

Но очнулась Анна к вечеру:

– Что ж я делаю, баба глупая, баба глупая неразумная? Ой, зачем кляну своб судьбинушку? У меня же есть малы деточки. Ради них отец сложил голову. Нету права у меня пребывать в тоске, во кручинушке. Не должна я быть слабою да плаксивою. Предстоит мне быть очень сильною. И нельзя мне своим горюшком сердечки нежные ранить сызмальства!

Поднялась с земли вдова Аннушка, прибрала в порядок волосы, слёзы вытерла фартуком.

И вырастила Анна Алексеевна своих деточек, дала образование высшее, в люди вывела. Ушла из жизни Нюточка в девояность восемь с половиной лет. И за всю жизнь свою долгую не помышляла она ни о какой корысти, чужой копейки не брала. Кристально честная женщина достойно несла свой крест.

И лежит теперь моя свекровушка на погосте над прекрасной рекой Ангарой.

Сколько бед и горюшка выпало на долю женщинам военных лет! Но ведь выдержали, честь и хвала им! Они достойны памятников.

В Иркутске стоит памятник жёнам декабристов, и это правильно. Они тоже имели лишения и моральные, и материальные, но им не приходилось на себе пахать, полоскать бельё зимой в реке, возить тяжёлые тачки, копать окопы и смотреть в глаза голодным детям. Так почему женщинам военных лет нет памятников?

Люди! Восстановите справедливость, вспомните о них! Да и о детях войны не забудьте.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры Поэзия Проза Ежедневные притчи
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 