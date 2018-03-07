Ночь плескалась за окном, набегая волна за волной. Казалось, где-то совсем рядом нарастает глубокий вдох тишины и постепенно поглощает все звуки. Беззвёздное небо нависает всё ниже и ниже, прибивая к земле ещё оставшиеся одиночные редкие звуки. Бессонница обнимает, просто душит в своих объятиях, и скомканные жаркие простыни оставляют рубцы на теле, воздух густеет, и никак не удаётся вдохнуть, словно это уже и не воздух, а кисель, загустевший сверх меры, потерявший вкус и аппетитный вид.

Неожиданно пришла мысль, а может, и не пришла, может, всё же приснилась в тот короткий миг, неуловимо отключивший мозг? Да какая теперь разница, если всё равно я опять не сплю, и эта мысль сверлит и свербит, и не даёт покоя? Если бы тебе предложили выбор – прожить ещё лет 10-15, вот так, как сейчас, на скупую пенсию, честно заработанную, но не дающую возможности ни мир посмотреть (а как хотелось бы, ведь всё время откладывали на потом, потом...), ни приодеться красиво, стильно (а когда ж было одеваться-то, сначала детям, всё уже мало, повырастали, потом мужу – обносился совсем, стыдно, скажут, мол, жена совсем не следит...), ни ремонт красивый в доме сделать (раньше надо было, раньше... а когда, если сначала жили с родителями, потом в однушке столько лет в нетерпеливом ожидании, потом наконец получили долгожданное жильё, так тут и «перестройка» подоспела, в магазинах пустые полки, и ни мебели, ни штор, ни обоев, ну ничегошеньки не купить... А потом детей учить надо было, не до ремонтов уже...) или вернуться и начать жить сначала! Только одно условие при этом: нельзя будет в той новой жизни изменить ни дня, ни мгновения. Всё-всё будет повторено с точностью до мини-события. Вот тут-то я и встрепенулась, забыв о бессоннице. Вот бы здорово – опять в детство, к маме, к домашним праздникам с сюрпризами! К папиным чтениям в лицах, к разгадыванию головоломок, к подаркам из его командировок? К новогодней ёлочной суете и маминому «наполеону» с ванильным кремом? Ага, и к наказаниям за малейшую ложь? К «Спать, спать, уже 9 часов. Ну и что, что светло и другие гуляют?». Опять к дракам со старшим братом и злым слезам бессилия?

Зато снова – первые трепетные поцелуи, даже не поцелуи, а робкие касания губами... Ночи у костра, шёпот в палатке, обжигающее купание среди льдин на 9 мая... И памятное 10 июля, когда босиком под жутким ливнем с молниями в полнеба через весь город, с босоножками в руке, в обнимку с самым замечательным, любимым, которому именно в тот день исполнилось 15 лет? Нет-нет, потом будет очень больно, будет выпускной, когда он будет танцевать с другими и не замечать тебя... Я не смогу снова пережить это... И снова пережить ту невыносимо тяжелую беременность, те страшные дни-весы – когда каждый день решалось – выношу-не выношу? И бессонные ночи, мучительные болезни сына? Страшные диагнозы врачей и борьба за его здоровье? Но зато потом счастливые мгновенья гордости – вот он участник конкурса бальных танцев, смотрите – самая красивая пара – это мой сын! Вот он выпускник, студент, гордость моя, счастье моё!

И снова пережить смерть мамы, потом папы. Нет, это невозможно. Я не могу даже вспоминать эти взгляды, которые уже там, где нет никого живого, а рука ещё сжимает твою руку, словно просит не отпускать туда... Я не смогу снова пройти через это. И чувство вины, будто можно было что-то предпринять, удержать их здесь, в этом мире, но я не знала, что надо для этого сделать... И опять пережить развод??? Пережить то, что перечеркнуло столько счастливых лет, то, что наполнило душу едкой кислотой лжи, беспомощности и самоедства?

Зачем мне предоставили этот выбор? Мне страшно, что я ошибусь. Мне столько раз снились мама и папа, снились мгновенья из прошлого, счастливые настолько, что не хотелось просыпаться... И всё же, всё же я, пожалуй, не готова снова пережить все самые горькие минуты, дни моей жизни. Даже ради вновь обретённой молодости, ради новой встречи с самыми близкими обречь себя на неминуемое проживание заново тех страшных событий, оставивших незаживающие рубцы в моей душе, я не могу! Не могу. Не хочу! Мне не хватит сил. Но зато это будет не 10­15 лет, а больше пятидесяти!!!

Как трудно выбирать. Пожалуй, я выберу короткий, но неизведанный путь. А вдруг там тоже ждут потери, страшные и бессмысленные? И наверняка там ждут болезни и просто мерзкая старость. И всё же... есть ма-а-а-аленькая надежда, что там будет всё хорошо. Там ждёт неизведанное... там чудеса, там леший бродит... Русалка на ветвях сидит.

Сильный порыв ветра распахнул с грохотом форточку. Занавеска вздыбилась, заплескалась по комнате, как воздушный змей, рвущийся с привязи. Кажется, я спала? Неужели злая бессонница выпустила меня из своих лап и позволила мне отдохнуть? Но тут я вспомнила ночное наваждение и стала лихорадочно соображать, что происходит? Я не вернулась в прошлое? Ура! Я живу, здесь и сейчас! Скоро позвонит дочка и заботливо спросит: «Как ты, мама?» – и в трубке телефона будет слышен неумолкающий щебет внучки. А вечером я включу скайп, и мы с сыном через сотни километров будем вновь и вновь искать точки соприкосновения, нащупывать пути к сердцу друг друга. И подруги будут обрывать телефон и слегка ревновать: «А с кем это ты так долго разговаривала, что до тебя было не дозвониться?». А потом поздно ночью придут стихи, и пока не выльешь их торопливо на бумагу, не будет тебе покоя... Вот она, жизнь, во всех её проявлениях. Завтра новый день, новые мелочи наполнят его. Новые чувства, новые эмоции, новые ощущения. А воспоминания пусть останутся только воспоминаниями.

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