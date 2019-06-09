Выплаты на еждевенцев, пенсия после увольнения по сокращению... Пенсионный фонд разъясняет

«Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбавка на иждивенца. Подскажите: если иждивенцев у меня двое, надбавка тоже удваивается?» Мария, г. Ангарск

Действительно, получатели пенсий по старости и по инвалидности, воспитывающие несовершеннолетних детей, имеют право на получение фиксированной выплаты к страховой пенсии в повышенном размере. Если ребёнок продолжает учёбу в вузе на очном отделении, то выплата пенсии в повышенном размере производится до достижения ребёнком 23 лет. И размер прибавки действительно зависит от количества иждивенцев. Однако в законе есть и ограничение: для повышенной фиксированной выплаты учитывается не более трёх иждивенцев.

Размер повышения определён законом и составляет одну треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Размер фиксированной выплаты для несеверных территорий в 2019 году – 5 334 рубля 19 копеек. Соответственно размер повышения на одного иждивенца в 2019 году составляет 1 778 рублей 6 копеек, на двух – 3 556 рублей 12 копеек и на трёх – 5 334 рубля 18 копеек.

Для установления повышения необходимо подать заявление и приложить к нему свидетельства о рождении детей. На детей старше 18 лет дополнительно представляются документы, подтверждающие факт обучения по очной форме и нахождения на иждивении.

При этом важно помнить, что если студент-иждивенец переходит на иную форму обучения или отчисляется из учебного заведения, обязанность незамедлительно проинформировать об этом Пенсионный фонд законом возложена на получателя повышенной фиксированной выплаты. В противном случае полученная переплата будет подлежать взысканию.

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«Я пенсионерка, но до сих пор работаю, поэтому пенсию мне не индексируют. Я знаю, что моя пенсия повысится со следующего месяца после увольнения, но у меня вопрос. На работе проходит сокращение. Если я буду уволена по сокращению, мне три месяца организация будет выплачивать пособие. С какого времени у меня повысится пенсия? Сразу после увольнения или после прекращения выплаты пособия?» Марина Ивановна, г. Ангарск

Пенсия повысится на следующий месяц после увольнения. И получение пособия в связи с сокращением на это не повлияет.

О том, работает гражданин или нет, Пенсионный фонд узнаёт из отчётности, которую ежемесячно сдаёт работодатель. И здесь имеет значение исключительно факт наличия трудовых отношений между работником и работодателем. Если работник уволен (независимо от причины) и об этом есть соответствующий приказ, в отчётности работодателя факт трудовых отношений будет отсутствовать. Это даёт органам Пенсионного фонда основание принять решение о выплате гражданину пенсии с учётом всех пропущенных за время работы индексов. Обращаем внимание, что фактически гражданин начинает получать свою пенсию в повышенном размере через три месяца после увольнения, но с доплатой за эти месяцы. Это связано с особенностями приёма отчётности от работодателя. Например, гражданин уволился в феврале. В марте Пенсионный фонд получит от работодателя февральскую отчётность, в которой он ещё числится работающим. В апреле Пенсионный фонд получит отчётность за март, в которой факт трудовой деятельности уже отсутствует. Месяц отводится законом Пенсионному фонду на принятие решения, подготовку и передачу на выплату документов. Таким образом новый, повышенный размер пенсии гражданин получит в июне, но с доплатой с 1 марта.

«По новому закону женщины, имеющие 37 лет стажа, могут выйти на пенсию на два года раньше. Включается ли в этот стаж учёба в институте?» Ольга Юрьевна, г. Зима

Действительно, с 1 января 2019 года вступил в силу федеральный закон №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Законом закреплён новый общеустановленный пенсионный возраст, а также новые основания для досрочного выхода на пенсию. Так, граждане, имеющие большой страховой стаж (37 лет женщины и 42 года мужчины), получили право выйти на пенсию на два года раньше нового пенсионного возраста.

Страховым стажем являются периоды работы или иной деятельности, в течение которых за гражданина уплачивались страховые взносы. Во время учёбы страховые взносы за гражданина не уплачиваются. Значит, такие периоды не могут быть включены в страховой стаж.

И ещё один важный момент. Помимо периодов работы существуют так называемые нестраховые периоды, к которым, в частности, относятся служба в армии по призыву и отпуск по уходу за ребёнком. Однако важно понимать, что в эти периоды гражданам начисляются пенсионные баллы, но страховые взносы за них не уплачиваются. Следовательно, эти периоды не могут быть включены в Страховой стаж.

Это означает, что для определения права на пенсию и размера пенсии служба в армии и уход за ребёнком учитываются как нестраховые периоды, но для досрочного выхода на пенсию они права не дают. Чтобы выйти на пенсию на два года раньше, необходимо иметь женщинам и мужчинам соответственно 37 и 42 года именно страхового стажа. То есть без учёта нестраховых периодов.

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