Якутия: федеральному центру советуют не раздувать пожар антимигрантских настроений

«Антимигрантские» волнения в Якутске, предстоящий визит президента РФ в Киргизию и «миграционная амнистия» для граждан Киргизии не связаны друг с другом, считает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Как заявил эксперт, эти события случайно совпали по времени, но их сочетание нанесет урон авторитету федеральной власти.

В рамках реализации межгосударственных договоренностей, в преддверии предстоящего визита президента РФ в Киргизию, российской стороной принято решение о проведении «миграционной амнистии» для граждан среднеазиатской республики.

Ранее жители Якутска устроили протесты из-за изнасилования женщины уроженцем Киргизии. Глава Якутии Айсен Николаев пообещал, что нелегальные мигранты будут выявлены и депортированы.

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«Безусловно, в интересах президента сейчас проблему миграции в принципе не подчеркивать, потому что она неразрешима в ближайшей перспективе. Но напряженность существует практически по всей России и вспыхивает от любой искры. Тот факт, что ее за последние десять лет удалось передвинуть на второй план, говорит о том, что другие вопросы затмевали проблему с мигрантами. Но по всем соцопросам, которые проводятся в преддверии выборов, очевидно, что миграционная проблема стоит в первой пятерке, а в некоторых регионах на втором-третьем месте», - рассказал Илья Гращенков.

По мнению эксперта, ситуация в Якутии наиболее острая. «Там эта проблема наиболее остра, потому что против нее поднимается не просто местное население, а местное национальное население. Поэтому, естественно, что раздувать проблему и амнистировать всех киргизов, когда население и так косо смотрит на мигрантов, непредусмотрительно. Но властям приходится либо выдворять мигрантов, если они нарушают законодательство, либо проводить какую-то амнистию. Об амнистии речь давно шла, но так неудачно вышло, что и визит Владимира Путина, и амнистия, и события в Якутске совпали», - полагает Гращенков.

Эксперт уверен, что электорат в Якутии негативно встретит известие о «миграционной амнистии» нелегалов. «В Якутии сейчас большинство населения связывает свои проблемы с мигрантами. Оно и так было плохо настроено к федеральной власти, что показали последние выборы, когда партия власти взяла наименьший процент, в результате чего глава республики Егор Борисов ушел в отставку. Решение о «миграционной амнистии» усугубит негативное отношение к Кремлю со стороны якутов», - констатировал Илья Гращенков.

По инф. rosbalt.ru

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