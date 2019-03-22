В Якутии — бунт? Против власти? Против "чужаков"? Что происходит?

Якутск неожиданно восстал против мигрантов из Средней Азии: поводом стало похищение и изнасилование местной жительницы приезжим из Киргизии, действовавшим с двумя сообщниками-соотечественниками. В результате уже на следующий день, в субботу, две сотни разгневанных горожан собрались на сход и потребовали не только возмездия конкретным преступникам, но и изменения миграционной политики. В понедельник властям пришлось объясняться уже перед многотысячной толпой мужчин — на массовую встречу пришли не только горожане, но и жители соседних поселений. С субботы приезжие из Средней Азии сталкиваются с открытой враждебностью якутян и многие из мигрантов не без оснований опасаются выходить на улицу. Что стало истинной причиной такого резкого взрыва общественного недовольства?

Федот Тумусов, депутат Госдумы, доктор экономических наук:

«Преступление, которое произошло в Якутске, стало детонатором для того напряжения, которое существует в целом в российском обществе. В Якутии напряжение, может, даже больше — из-за природно-климатических условий и больших расстояний жить в республике труднее.

Экономическая причина недовольства — это падение уровня жизни, которое продолжается уже пятый год по всей России и тяжелее отражается на Якутии, где все дороже — и продукты, и товары народного потребления.

При этом российское правительство никак не определится с государственной северной политикой. Два противоположных подхода присутствуют в сегодняшних реалиях. Первый, принятый еще в советские времена, предполагал льготы и компенсации для жителей Крайнего Севера. Но этот подход, предполагающий северные надбавки и коэффициенты, сегодня не работает. Второй подход был сформулирован Егором Гайдаром, который сказал, что россиян надо вывозить с Севера, и придумал жилищные сертификаты. Но и это тоже не работает: люди вынуждены 30-40 лет стоять в очереди, чтобы получить сертификаты.

Ни то, ни другое не работает, а жизнь „на Северах“ ухудшается быстрее и сильнее, чем в целом по России. В условиях сложной экономической ситуации и снижения уровня жизни этот детонатор, при общем напряжении, и сработал».

Илья Гращенков, директор Центра развития региональной политики:

«Произошедшее в Якутии — это, скорее, уникальная ситуация, вызванная региональными факторами. Подобная история там уже была несколько лет тому назад. Произошедшее нельзя отнести и к просчету местных властей: недавно власти в Якутии сменились, а проблемы остались.

Якутия — это „государство в государстве“, в данный момент переживающее очень болезненную точку становления собственной национальной идентичности. Поэтому там такого рода инциденты вспыхивают, как правило очень резко. Общество, населяющее обширную территорию, локализовано в нескольких больших городах, где проживает большая часть населения республики. При этом там действуют особые системы коммуникации, называемые „группы WatsApp“, которые являют собой специфику местного интернета. И если что-то вдруг происходит, то это моментально передается через сеть WatsApp-сообщений. Народ мобилизуется, и легко начинается рост протестных настроений.

В результате мы увидели проявление сугубо якутской уникальной ситуации, которая возникла в силу роста национальной идентичности якутов, народа Саха».

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Антон Садкин, директор региональных проектов Центра ПРИСП:

«Стоит проанализировать предпосылки к случившемуся. Есть те, что носят общий характер, но есть и частности, влияющие не меньше, а порой и сильнее, чем известные проблемы. Сначала про общее.

Первое. Вопрос неконтролируемой миграции поднимается на протяжении многих лет по всей стране, в разных регионах. И вопросов к Федеральной миграционной службе, и в ее бытность самостоятельной структурой, и когда ее вернули в МВД, к сожалению, меньше не стало. Это тоже факт. Поэтому очевидно, что без наведения порядка в этой сфере эксцессы, подобные тому, что случился в Якутске, будут повторяться. Для их предотвращения нужна скоординированная и жесткая работа на всех уровнях власти — от федерального до муниципального.

Второе. Факт насилия приезжих над коренной жительницей стал лишь спусковым механизмом для всплеска недовольства по совершенно другим, не связанным с конкретным преступлением, вопросам. Прежде всего — социально-экономического характера. Безработица среди местного населения, в том числе вызванная демпингом приезжих на рынке труда. Незаконное предпринимательство. Низкий уровень реального социально-экономического развития, а не бравурные отчеты в федеральный центр на бумаге. Все это появилось не за один день, а копилось годами и не разрешится в одночасье, как бы кому этого ни хотелось. Для этого нужна совместная работа власти, общества и бизнеса. На это требуется время и четкая координация усилий. Однако люди просто устали ждать.

Третье. Поляризация общества по принципу „свой — чужой“ и его повышенная чувствительность к любым привносимым извне изменениям, особенно если они негативно влияют на традиционный уклад жизни местного населения.

Теперь о местной специфике. Она в том, что в Якутии после выборов 2018 года, которые убедительно выиграл Айсен Николаев, идет процесс ротации и трансформации местных элит. Он сопровождается кадровыми и управленческими решениями новой региональной власти, вызывающими перераспределение ресурсов между ними. Накануне рассматриваемых событий как раз и были приняты некоторые такие решения, отсекающие доступ прежних элит как к легальным серьезным финансовым потокам, так и к имеющим коррупционное происхождение. Те, кто теряют, естественно, пытаются этого избежать, прежде всего, пытаясь ослабить давление, которое эти потери вызывают. Единственный способ этого достичь — ослабить сам источник этого давления, которым традиционно является глава республики, формирующий и реализующий региональную политику. И чем сильнее и жестче это давление, тем сильнее противодействие потерявших власть элит нынешнему руководству ради сохранения собственных позиций. Это — объективный ход событий, который будет продолжаться до исчерпания какой-то из сторон своих ресурсов. Так что все чаще звучащие предположения об организованности протестов имеют под собой вполне реальную почву».

Илдус Ярулин, директор института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ, доктор политических наук:

«Якутия — это регион, который, в основном, мононационален и в котором всегда остро стояла проблема доминирования титульной нации. Кроме того, это один из регионов, которые явно ставили вопрос о наделении их большими полномочиями. Мы ведь знаем, что у нас асимметричная федерация. У нас все регионы равны, но некоторые равны в большей мере. Якутия была в их числе, тем более, что там добывалось много полезных ископаемых, и якутская власть, от имени народа, требовала суверенитета над этими богатствами.

Затем региональных баронов „усмирили“, но в значительной мере тем, что федеральный центр не особо вмешивался в экономические отношения. Есть 90% за „Единую Россию“ — ну, и хорошо. Но в последние годы началось не просто политическое подчинение Москве, а уже и экономическое. Мы видим, что и „Алроса“ перестала быть той структурой, которая приносила особый доход Якутии. И если в „Алросе“ в свое время доминировала республиканская элита, то сейчас этого уже нет. В результате, мы начинаем замечать требование избавиться от „избыточного контроля“ Москвы.

Если почитать якутскую прессу, то там много интересного пишут о том, кто виноват в том, что социально-экономическая ситуация в Якутии такая тяжелая. Действительно, есть много нерешенных вопросов, и обида на федеральный центр накапливается.

Но прямо против Москвы республиканские элиты выступить не могут. И если прежний глава Якутии Егор Борисов был самостоятельным игроком, то нынешний глава Айсен Николаев все-таки поставлен центром. Но он вынужден лавировать между Москвой и национальными элитами. И если послушать выступления Николаева и мэра Якутска на митинге, то там тоже интересные моменты есть.

И вот тут появился повод: мигранты нарушили неприкосновенность якутянки. Конечно, напряженность на уровне бытового национализма и оскорбленного национального чувства тут есть, но не они являются доминирующими. Просто когда появляется достаточно хороший повод показать свою самость, особенность, исключительность титульной нации, лишний раз показать Москве, что „с нами надо считаться“, то этим поводом воспользуются.

При этом, однако, нельзя также сбрасывать со счетов последствия общей социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке, когда было заявлено планов громадье, а реализация — на низком уровне. А тут еще заявления о необходимости завоза на Дальний Восток рабочей силы, с выдачей огромных подъемных приезжим. И это при том, что проблемы местного населения тут не решаются. И при том, что ни ФМС, ни кто другой не контролирует миграционные процессы, не занимается проблемами ассимиляции или интеграции приезжих.

А когда никто не следит за процессами, то они могут и выстрелить. Недовольство может принять национальную окраску, хотя в реальности это будет протест против сложившегося социально-экономического положения».

По инф. rosbalt.ru

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