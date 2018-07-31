В Китае захоронения на кладбище запретили из-за экономии земли

В провинции Цзянси в КНР из-за нехватки земли запретили захоронения в гробах.

У жителей отбирают готовые гробы, им не разрешают проводить традиционные ритуалы погребения.

Гору гробов уничтожил экскаватор, сообщает китайская пресса.

Так власти намерены добиться, чтобы усопших не хоронили, а кремировали.

По инф. rosbalt.ru

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