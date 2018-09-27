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Уральского пенсионера засудили за 467 кустов мака на огороде
По инф. rosbalt.ru   
27 Сентября 2018 г.
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Прокуратура подала апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда, предложив направить уголовное дело осужденного за кусты мака на огороде 64-летнего ветерана труда на новое судебное рассмотрение.

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Как сообщалось, на днях пенсионера Игоря Трошина признали виновным в незаконном культивировании мака в особо крупном размере. В июле с личного земельного участка Трошева было изъято 467 кустов мака. Проведенные экспертные исследования в рамках уголовного дела определили, что данный вид растения является опийным, разводится только при специальном уходе, произрастание его самостоятельно в уральской климатической зоне невозможно. На основании представленных доказательств суд приговорил Трошева к 1 году лишения свободы условно.

Сам пенсионер утверждает, что мак вырос самостоятельно — весной он завез на свой участок новый грунт, а потом пермяку просто некогда было заниматься прополкой — мужчина все еще работает. Это дело приобрело широкий резонанс: общественность считает, что ветеран невиновен. В его семье нет наркоманов, а обвинение не нашло указаний, что мужчина собирался этот мак распространять.

«Прокуратура Пермского края, изучив приговор, пришла к выводу, что по делу допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного решения. В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям. Назначая наказание Трошеву, не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания», — говорится в сообщении прокуратуры о подаче апелляции.

По инф. rosbalt.ru

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