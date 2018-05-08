Победа СССР над нацистской Германией – явление всемирного масштаба, создавшее целую эпоху. И вместе с тем это одно из самых недооценённых мировых событий, ведь наша Победа есть результат исторического противостояния, корни которого уходят в глубину веков. Истинное величие Победы открывается к контексте событий, определяющих отношения христианского Запада и христианского Востока, полагает обозреватель портала moi-goda.ru Юрий Павловский. Редакция портала признаёт дискуссионность авторской точки зрения и предлагает читателям высказать своё мнение по этому вопросу.

Битва за будущее

Великая Отечественная война – стержень, ядро и суть Второй мировой, в которую были втянуты 80% населения планеты. Но Великую Отечественную нельзя рассматривать лишь как часть Второй мировой или как продолжение Первой мировой, хотя она, безусловно, является её продолжением. Тем более нельзя оценивать её только как столкновение систем – советской, национал-социалистической и фашистской. На самом деле Великая Отечественная война была сражением двух наследниц Римской империи: России – правопреемницы Восточной Римской империи, и Германии – наследницы Священной Римской империи (Рейха) как продолжения Западной Римской империи.

Третий Рим против Третьего Рейха: вопрос стоял именно так. Победить в этом сражении мог только истинно имперский народ.

Великая Отечественная стала итогом событий, зародившихся в поздней античности и получивших развитие в эпоху Средневековья, после разделения Римской империи и Церкви на две ветви. Без этой последовательности фактов нельзя понять ни истоков самой масштабной войны ХХ века, ни её подлинного значения.

Перекрёсток

Как известно, величайшим государством древности была Римская империя. Она простёрлась на территории трёх континентов – Европы, Азии, Африки. По заведённой на Западе традиции Римской империей считается только Западная. Это типичное заблуждение, поскольку Восточная и Западная империи были равноправны, а после падения Западной части только Византия воплощала империю, была её преемницей во всех отношениях – и по духу, и по букве закона. Её жителей называли ромеями.

Западная Римская империя просуществовала с 27-го по 476 год нашей эры, а восточная дожила до 1453 года – времени правления великого князя московского Василия Васильевича. Пережив и лучшие, и худшие свои времена, наращивая и теряя земли и власть, империя просуществовала 1426 лет – почти полторы тысячелетия.

В 395 году империя была разделена на две части. Во главе каждой из частей стал свой император, при этом государство оставалось единым. По мнению ряда историков, страна была разделена с одной целью: улучшить административное управление державой, слишком огромной, чтобы править ею из одного центра.

Столица Западной империи перешла в Медиолан (ныне Милан), а позднее в Равенну. Столицей Восточной империи стал город Новый Рим, позднее неофициально названный Константинополем.

В 476 году Западная империя пала под ударами варварских племён. К тому времени вся реальная власть в ней принадлежала полководцам варварского происхождения. Точку в существовании Западной Римской империи поставил путч наёмников под началом германца Одоакра. Свергнув последнего западно-римского императора, 12-летнего Августула, Одоакр отослал символы императорской власти в Константинополь, заявив, что италийцы и римский сенат считают существование самостоятельной Западной Римской империи ненужным.

Таким образом, дальнейшая история Римской империи есть история Византии.

Натиск на Восток

На землях бывшей Западной Римской империи возникли германские королевства. Церковь на захваченном варварами пространстве сохранила своё влияние, поскольку германцы были обращены в христианскую веру.

Меж тем идея империи, объединяющей всех верующих христиан, носилась в италийском воздухе. Легкомыслие Одоакра было забыто. Наверняка не обошлось без подстрекательства римских пап, желавших объединить варваров под своей эгидой, - утверждать не берусь, но имперские амбиции мешали спать и Карлу Великому (годы жизни - 742-814) , и династии Каролингов (правила в 751-987). Осуществить идею удалось только в 962-м, когда франкский король Оттон Первый основал новое государственное объединение – Священную Римскую империю. Кстати говоря, это тот самый «тысячелетний Рейх», которым бредил Гитлер. Рейх (по-немецки империя) просуществовал до 1806 года, изменив своё название в 1512 году на Священную Римскую империю германского народа. Как видим, византийские ромеи остались римлянами – истинно имперским народом, в то время как германцы со своим Рейхом остались только германцами.

Между тем различия между Западом и Востоком нарастали. Споры между Церквями касались и религиозных, и политических вопросов. Ни одна сторона не желала отступать, и в июле 1054 года после ряда конфликтов римский папа предал анафеме константинопольского патриарха. Тот не остался в долгу и предал анафеме папу.

К XIII веку Церковь окончательно разделилась на Римско-католическую с центром в Риме и Православную с центром в Константинополе. Возникли два обряда, словно разделённые на «латинский» и «греческий». Из единой христианской культуры возникли две: западно-христианская и восточно-христианская.

Постепенно религиозное и политическое противостояние церквей перешло в военное. Первыми начали воины-католики – крестоносцы. Их предводитель Боэмунд в 1098 году захватил византийский город Антиохию и заменил православного патриарха латинским. То же произошло в 1099 году после захвата крестоносцами Иерусалима. Взаимная ненависть нарастала. В 1182 году в Константинополе случился «латинский погром» - горожане избивали и грабили западных купцов, священников-католиков и других иностранцев, в результате были убиты и проданы в рабство несколько тысяч человек. Вероятно, одной из пострадавших сторон были венецианцы - крупнейшие купцы и банкиры своего времени, мастера тайной дипломатии и бесспорные создатели первых игорных домов. Кстати, по мнению некоторых западных исследователей, потомки венецианских купцов в XVI веке переселились в Лондон и Антверпен и взяли под свой контроль правящие династии двух морских держав - Британии и Голландии. По словам исследователей, отпрыски венецианцев по сей день влияют на мировые процессы в экономике и политике.

В 1204 году крестоносцы взяли Константинополь. Главной боевой силой атакующих были французские рыцари-католики и венецианский флот. Считается, что этот штурм был местью католиков за погром. Главными спонсорами этого мероприятия выступили венецианцы. Они стремились компенсировать свои потери от погрома и наказать соперников своего покровителя – римского папы.

Штурм Константинополя крестоносцами-католиками – один из самых страшных эпизодов мировой истории. Грабёж и мародёрство продолжались несколько дней. Погибли тысячи людей, огонь охватил древние храмы и дворцы, пострадала драгоценная Константинопольская библиотека.

На завоёванных византийских землях крестоносцы основали Латинскую империю. Она просуществовала 57 лет. В 1261 году никейский император отбил Константинополь у франков и формально восстановил Византию, но силы её были окончательно подорваны. В 1453 году Константинополь не смог устоять перед натиском турков-османов. Огромный некогда город в те роковые дни насчитывал лишь около 50 тысяч жителей. Последний византийский повелитель Константин XI Драгас, империя которого не простиралась дальше городских стен, пал в бою как воин. Попытка примирения с католиками, чтобы получить помощь от Запада перед лицом исламской угрозы, не помогла. Голову погибшего императора турки выставили на ипподроме.

Существует мнение, что Восточная Римская империя угасла по одной причине: в ней больше не стало римлян-ромеев. Ведь государство – это люди, а основа империи – её главный народ. В Риме и Византии главным народом были римляне, так же как в России – русские. Когда главный народ перерождается, империя рушится.

Наследница

С Х века православие шагнуло из Константинополя на просторы Руси. Княгиня Ольга стала первым киевским правителем, официально крестившимся в христианство по «греческому» обряду; она получила новое, духовное имя - Елена. Приблизительно через 28-30 лет православное крещение принял и киевский князь Владимир Святославич. Возникла Киевская и всея Руси митрополия Константинопольского патриархата. Прибывшие из Царьграда священники крестили киевлян в водах Днепра.

Выбор в пользу Византии был неслучаен, как неслучайны все крупные политические решения. Русь была страной-крепостью - большой торговой факторией и сплошным военным лагерем, протянувшимся с севера на юг. Основой экономики страны был «путь из варяг в греки». Он шёл в обход Средиземного моря, где марку держали венецианцы, тянулся от Балтики по речной системе и упирался в Царьград с его портами и огромными рынками и складами, откуда товары распространялись по всему миру. Выгоды от этого торгового пути были колоссальны. Именно поэтому потомки Рюрика с фанатическим упорством добивались контроля над всей водной дорогой, и Романовы продолжили их труды.

В течение почти 500 лет Русская Православная церковь находилась под влиянием константинопольских патриархов. Но время шло, Константинополь угасал и терял былую славу. Зачах и некогда буйный Киев. Тем часом Московское княжество, впитав в себя всё, чем была сильна и славна Византия, развило традицию на русский лад и устремилось вперёд. В годы правления Иоанна Третьего Москва стала единственным вселенским центром православия. Возникла и была закреплена концепция Москвы как полноправного наследника Константинополя – Третий Рим явил себя христианскому миру.

Вселенский статус потребовал изменений в книгах и обрядах, они были произведены при патриархе Никоне и вызвали внутренний раскол, но общий ход событий уже нельзя было отменить.

Москва наследовала Царьграду, и ей досталось всё: его слава и его враги. История России была предопределена как противостояние с Западом и Востоком, и примеров тому не счесть. Вся наша история - это противостояние.

Понятие имперского народа

Но вернёмся к нашим европейским друзьям. Как поживала все эти годы Священная Римская империя германской нации? Она перенесла многое: за Первым Рейхом времён Оттона последовал Второй – Германская империя, существовавшая в 1871-1918 годах. И снова немцам фатально не повезло. Увы, в 1918-м нам не дали получить плоды победы над Германией и Оттоманской портой. Две революции отобрали у России заслуженный приз, хотя уже были пошиты костюмы для торжественного военного парада в Константинополе, который должен был достаться России по итогам войны. Парадные шапки в виде шлемов русских богатырей были растащены со складов и разошлись по Красной армии, получив новое название – «будёновка». А могли получить название «колчаковка», поскольку штурм Константинополя был поручен адмиралу Колчаку.

Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения. Важно не то, что могло или не могло случиться, - важно другое: что бы ни происходило с нашей страной, она была и остаётся империей, потому что такова её суть, её природа. Россию не изменила даже "перестройка" и последовавшие за ней годы.

Другое дело Германия. Все её попытки создать более-менее приличную империю разбиваются об одно обстоятельство: немцы – не имперский народ. В отличие от русских, они не обладают великодушием и достаточной терпимостью к людям других народов, рас и вероисповеданий. Без этих качеств нельзя построить долговечную империю.

Эту проблему немцев усугублял дурной "багаж истории". Третий Рейх воплотил всё худшее, что накопил Запад: гордыню, тщеславие, уязвлённое самолюбие. Эта гремучая смесь, плюс генетическая память, привычное жадное устремление на Восток и древние стереотипы сделали столкновение Рейха и Третьего Рима неизбежным. Но очередной шаг на одни и те же грабли стоил Германии слишком дорого. Новый Константинополь ответил таким ударом, что Рейх стал символом поражения.

Главное сейчас – выстоять под глухими ударами Четвёртого Рейха – очередного и не последнего альянса Запада. Ведь Четвёртому Риму, как известно, не быть. На том стояли и стоять будем.

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