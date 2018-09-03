Социологи — о выборах 9 сентября: "Пенсионные новости уронят явку"

Единый день голосования 9 сентября не будет отличаться высокой явкой, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, явку «уронит» скептическое отношение людей к повышению пенсионного возраста. Напомним, что в ближайшее воскресенье в ряде регионов России пройдут выборы в законодательные собрания и другие местные органы власти.

Как сообщает «Интерфакс», в понедельник на экспертном «круглом столе», посвященном предстоящим выборам, Федоров отметил, что явка, скорее всего, будет невысокой. Середина сентября — не лучшее время для электоральной активности, но причина, указал он, не только в дате, но еще и в пенсионной реформе. Недовольство реформой выразится не только в снижении процента голосующих за правящую партию, но и в падении явки. «Народ «проголосует ногами», — пояснил социолог.

Однако, считает Федоров, оппозиция вряд ли сумеет что-то «откусить» на этих выборах в результате недовольства народа пенсионной реформой. По его мнению, тут сработает фактор «низкой конкурентности». Несмотря на недовольство повышение пенсионного возраста, ВЦИОМ не фиксирует роста популярности оппозиции. К тому же у оппозиционных партий нет новых ярких лидеров даже на фоне актуальной повестки — «либо не успели, либо не хотели», констатировал Федоров.

Также, считают во ВЦИОМ, еще одним фактором снижения явки станет «усталость после больших выборов» — президента РФ в марте этого года. По словам Федорова, теперь большинство избирателей просто не видят смысла в том, чтобы голосовать. Тем более что, по данным ряда опросов, связь между голосованием на местных выборах и качеством жизни населения «прослеживается с большим трудом». Привлечь людей на участки могут только какие-то «дополнительные факторы».

Напомним, согласно опросам, более половины россиян готовы участвовать в протестах против повышения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).

Напомним также, что 29 августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением к нации по вопросу повышения пенсионного возраста. Основные предложения Путина — повышение пенсионного возраста для женщин до 60-ти лет, а не до планируемых 63-х, пенсионные льготы для многодетных матерей и работников «вредных» производств, гарантии трудоустройства для сотрудников предпенсионного возраста, повышение до 11 тыс. рублей пособий по безработице для уволившихся по собственному желанию пожилых сотрудников, а также сохранение на нынешнем уровне возраста льгот по налогам для старшего поколения.

Стоит упомянуть, что критическая по отношению к пенсионному проекту позиция КПРФ и других левых сил сводится, в первую очередь, к недопущению снижения социальных гарантий населению. В то время как их либеральные оппоненты критикуют законопроект под другим ракурсом - он не меняет сложившихся в путинской России правовых и экономических условий, мешающих развитию рыночной экономики. Считается, что эти тревоги должно было рассеять последнее телеобращение Путина. Но произошло ли это - остается большим вопросом.

По инф. rosbalt.ru

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