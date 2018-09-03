ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Социологи — о выборах 9 сентября: "Пенсионные новости уронят явку"
По инф. rosbalt.ru   
03 Сентября 2018 г.
Изменить размер шрифта

vibor 2

Единый день голосования 9 сентября не будет отличаться высокой явкой, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, явку «уронит» скептическое отношение людей к повышению пенсионного возраста. Напомним, что в ближайшее воскресенье в ряде регионов России пройдут выборы в законодательные собрания и другие местные органы власти.

Как сообщает «Интерфакс», в понедельник на экспертном «круглом столе», посвященном предстоящим выборам, Федоров отметил, что явка, скорее всего, будет невысокой. Середина сентября — не лучшее время для электоральной активности, но причина, указал он, не только в дате, но еще и в пенсионной реформе. Недовольство реформой выразится не только в снижении процента голосующих за правящую партию, но и в падении явки. «Народ «проголосует ногами», — пояснил социолог.

Однако, считает Федоров, оппозиция вряд ли сумеет что-то «откусить» на этих выборах в результате недовольства народа пенсионной реформой. По его мнению, тут сработает фактор «низкой конкурентности». Несмотря на недовольство повышение пенсионного возраста, ВЦИОМ не фиксирует роста популярности оппозиции. К тому же у оппозиционных партий нет новых ярких лидеров даже на фоне актуальной повестки — «либо не успели, либо не хотели», констатировал Федоров.

Также, считают во ВЦИОМ, еще одним фактором снижения явки станет «усталость после больших выборов» — президента РФ в марте этого года. По словам Федорова, теперь большинство избирателей просто не видят смысла в том, чтобы голосовать. Тем более что, по данным ряда опросов, связь между голосованием на местных выборах и качеством жизни населения «прослеживается с большим трудом». Привлечь людей на участки могут только какие-то «дополнительные факторы».

  • Напомним также, что 29 августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением к нации по вопросу повышения пенсионного возраста. Основные предложения Путина — повышение пенсионного возраста для женщин до 60-ти лет, а не до планируемых 63-х, пенсионные льготы для многодетных матерей и работников «вредных» производств, гарантии трудоустройства для сотрудников предпенсионного возраста, повышение до 11 тыс. рублей пособий по безработице для уволившихся по собственному желанию пожилых сотрудников, а также сохранение на нынешнем уровне возраста льгот по налогам для старшего поколения.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 