Свежий опрос: большинство россиян —по-прежнему против "пенсионной повышки"

Более половины россиян готовы участвовать в протестах против повышения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра Юрия Левады (Левада-центр).

Как передает РБК, 53% респондентов ответили на данный вопрос утвердительно и 37% — отрицательно (в июле большая часть респондентов (53%) сомневались в готовности присоединиться к протестам, 37% скорее вышли бы на улицы).

Меньше всех к протестам склонны те, кто уже является пенсионером. Уровень протестных настроений зависит как от возраста, так и от политических предпочтений: среди поддерживающих «Единую Россию» на протесты готовы выйти 44%, в то время как среди электората ЛДПР — 71%, КПРФ — 59%.

Всего опрошены были 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 регионов.

Кроме того, социологи поинтересовались мнением россиян относительно проведения всероссийского референдума о возрасте выхода на пенсию по старости. 77% опрошенных указали, что если бы референдум состоялся в ближайшее воскресенье, то они проголосовали бы за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию по старости. 7% респондентов отметили, что проигнорировали бы референдум.

Нынешние пенсионеры менее негативны, но 74% готовы прийти на референдум и проголосовать за сохранение нынешнего пенсионного возраста.

Среди поддерживающих «Единую Россию» за сохранение нынешнего возраста выхода на пенсию проголосовали бы 76%, ЛДПР — 84%, КПРФ — 88%.

Напомним, правительство России объявило о намерении поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин в июне текушего года. Общественность восприняла реформу неоднозначно, в городах России прошли акции протеста.

29 августа президент Владимир Путин выступил с телеобращением к нации по вопросу повышения пенсионного возраста. Основные предложения Путина — повышение пенсионного возраста для женщин до 60-ти лет, а не до планируемых 63-х, пенсионные льготы для многодетных матерей и работников «вредных» производств, гарантии трудоустройства для сотрудников предпенсионного возраста, повышение до 11 тыс. рублей пособий по безработице для уволившихся по собственному желанию пожилых сотрудников, а также сохранение на нынешнем уровне возраста льгот по налогам для старшего поколения.

По инф. rosbalt.ru

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