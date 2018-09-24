Президентские поправки к "пенсионной повышке" рассматриваются Госдумой "спокойно"

Комитет Госдумы по труду поддержал поправки президента РФ, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Об этом заявил глава комитета Ярослав Нилов. Теперь, судя по сообщениям из парламента, "пенсионную повышку" будут рассматривать полным депутатским составом - в предстоящую среду.

«Решение принимается, рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем палате поддержать», — уточнил он.

Ввсего было поддержано девять президентских поправок к законопроекту.

Законопроект о пенсионном законодательстве будет вынесен на пленарное заседание Государственной думы в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

«Я думаю, что с учетом того, что за это время произошло достаточно широкое общественное обсуждение, комитет (Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов — „Росбалт“) пройдет спокойно, и законопроект будет вынесен на среду на пленарное заседание», — сказала Голикова.

Ко второму чтению документа поступило 200 поправок.

Напомним, Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект. Согласно документу, предполагалось повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил смягчить ряд мер. В частности, Путин выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста.

Экономисты и эксперты (как "левого", так и "либерального" толка) продолжают критиковать предложенный законопроект.

По всей стране проходят митинги и пикеты противников пенсионной реформы (правда, не такие уж многочисленные).

Прошедшие в ряде регионов выборы показали, что в целом доверие к "вертикали власти" изрядно подорвано, в т.ч. и спешным и недостаточно аргументированным проектом пенсионной реформы.

По инф. rosbalt.ru

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