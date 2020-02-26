Говорят, что за поправки к Конституции пойдут голосовать две трети россиян. А вы?

В преамбулу Конституции РФ сейчас не планируется вносить какие-либо изменения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников. Тем временем социологи сообщают о довольно приличном энтузиазме граждан, готовых придти и отдать свой голос за конституционные новации...

Что до преамбулы Конституции, то напомним ее текст:

Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Напомним также, что в ходе бурных обсуждений в эти красивые слова предлагается ввести другие красивые слова (вплоть до упоминания Бога). Непонятно, с прагматической точки зрения, что это изменило бы - но вот причастный к процессу Крашенинников уточнил, что «на данный момент мы преамбулу не трогаем». По его словам, в рабгруппе пришли к мнению, кто без этого вполне можно обойтись. Ранее Крашенников уже высказывался против внесения изменений преамбулу Конституции, указывая, что это его «личное мнение». «Ее лучше не трогать», — говорил он.

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Большинство — почти 80% — россиян осведомлены о планирующемся общероссийском голосовании по поправкам в Конституции, и 66% планируют принять в нем участие. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на заседании рабочей группы по изменениям в Конституции.

Как сообщает ТАСС, Федоров сослался на данные пяти опросов, первый из которых был проведен 24 января, последний — 20 февраля. Согласно последнему опросу, 41% респондентов заявили, что точно примут участие в голосовании по поправкам, 25% — что «скорее примут», и только 11% — «точно не примут». Еще 23% пока не определились, добавил Федоров.

По его словам, 97% опрошенных считают важной поправку о том, что государство обеспечивает доступность и качество медицинского обслуживания. 96% голосов получила поправка о том, что дети являются важнейшим достоянием России и государство обязано обеспечить им социальную поддержку. На третьем месте с 95% — ответственность государства за защиту прав трудящихся и МРОТ не менее величины прожиточного минимума. 94% получила поправка о ежегодной индексации пенсий. Замыкает пятерку с 93% поправка о том, что никакая территория РФ не может быть отчуждена.

Также опрошенные назвали «важными поправками» предложения, касающиеся запрета чиновникам иметь иностранное гражданство, защиту животных и природы, меры по укреплению международного мира и безопасности, гарантий оказания адресной социальной поддержки и индексации пособий и выплат.

В опросах принимали участие 1,6 тыс. респондентов методом телефонного интервью от 18 лет и старше.

...Тут стоить напомнить, что зря граждане выделяют "более важные" поправки из обсуждаемых идей. Ведь, как мы уже писали, им будет предложен "комплексный обед" - бюллетень с пометками "за" и "против", по-простецки. В результате "проголосованы и одобрены" будут и малопонятные простым людям, но судьбоносные для политической системы страны решения. По их поводу - идут жаркие споры и все далеко не так однозначно, как кажется:

По инф. rosbalt.ru

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