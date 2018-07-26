Пенсионная реформа: бухгалтерский подход к наболевшему

В регионах кампания против повышения пенсионного возраста стала самой массовой после акций 2012 года, основная волна протестов намечена на сентябрь.

Целый месяц из телевизора россиянам твердят о том, как хорошо они заживут, получив прибавку к пенсии в тысячу рублей. А если не доживут — сами виноваты.

«За этот месяц мы не увидели от инициаторов законопроекта ни одного расчета. Время от времени всплывают какие-то загадочные цифры, но откуда они взялись, в результате каких подсчетов, неведомо никому, включая лиц, которые эти цифры озвучивают», — выразил мнение на пресс-конференции в «Росбалте» депутат Госдумы Олег Шеин.

«Нет никакого демографического вызова, который требует от правительства поспешных решений. По прогнозу Росстата, который распространяется до 2035 года включительно, доля лиц трудоспособного возраста в ближайшие почти 20 лет в стране не изменится. Сегодня они составляют 55% населения страны. В 2036 году, по прогнозам Росстата, их будет 54%. Более того, начиная с 2024 года демографическая ситуация будет улучшаться, и на смену провалу пойдет увеличение количество работников, которое будет продолжаться все последующие годы вплоть до 2034 года», — отметил депутат.

По его словам, общее снижение числа работоспособных людей в ближайшие 18 лет составит 2,7 млн человек, но без пенсии хотят оставить 17 млн человек. Это уже с корректировкой на неработающих инвалидов, работников вредных профессий.

«То есть, на рынок труда выбрасывают 17 млн человек, а рабочих мест в силу старения населения высвобождается всего 3 млн. Эта разница, которая целиком и полностью пойдет на рост безработицы, на снижение реальных заработных плат для тех, кто останется у станка, снижение отчислений в Пенсионный фонд в виду падения реальных зарплат, снижение рождаемости, старение населения, и, конечно, тормоз национальной экономики. Минэкономразвития в своем прогнозе рисует плюс 300 тыс. рабочих мест начиная со следующего года. Но за последние 10 лет количество рабочих мест только сокращалось. Буквально сегодня СМИ сообщили, что место звонарей в церквях займут роботы. Мы предлагаем не учитывать оценки Минэкономразвития, по крайней мере — пока это не будет подтверждено практикой», — отметил Шеин.

Нет и серьезных бюджетно-финансовых предпосылок, считает он. «В России очень низкая нагрузка национальной экономики на выплаты пенсий — около 7% ВВП страны. В то время как в Польше и Португалии — 14%. Такое положение в первую очередь связано с заниженной заработной платой работников и, соответственно, завышенной прибылью крупных корпораций. Именно несправедливое распределение создаваемого в обществе национального продукта и влечет собой дефицит Пенсионного фонда, а вовсе не то, что пенсии непосильны для национальной экономики», — считает Шеин.

«Мы предлагаем перейти к плоской шкале страховых взносов или как минимум уменьшить регрессию, чтобы люди, которые зарабатывают больше 90 тыс. рублей в месяц, платили взносы в том же объеме, что и остальные. Это даст дополнительные 600 млрд рублей в Пенсионный фонд. Даже если пойти на снижение регрессии, полностью ее не убирая, это стабилизирует на ближайшие четыре года ситуацию в ПФР и позволит индексировать пенсии. И, конечно, нужно решать вопрос нелегальной занятости. У нас 25% транспортных рабочих, 45% сельхозрабочих, 75% работников торговли и 62% строителей работают неофициально. И это не вина людей, которые собирают под палящим солнцем помидоры, перец и картофель, не вина людей, которые строят дороги, стоя без респираторов рядом с кипящим асфальтом, не вина моряков, которые на полгода уходят в море, оставляя свои семьи и близких. То, что отношения с ними не оформлены официально — это вина работодателя. Наши предложения просты: лишить такие компании налоговых льгот, государственных подрядов и заказов. Именно компании, привлеченные государством, злоупотребляют, выбрасывая работников в тень», — отметил он.

Как подчеркнул председатель Совета Конфедерации труда России Игорь Павлов, согласно отчету Пенсионного фонда за 2017 год, дефицит ПФР составил 59 млрд рублей. Это при доходах 8,26 трлн рублей и расходах в 8,319 трлн рублей. Всего 59 млрд или 0,7% от расходов ПФР. «Почему в таком случае говорят о каком-то дефиците Пенсионного фонда?» — недоумевает Павлов.

«Да, действительно, есть трансферты из федерального бюджета в размере 3,6 трлн рублей. Но это деньги, которые государство перечисляет по своим обязательствам перед ПФР. В пояснительной записке есть перечень, на что конкретно идут федеральные трансферты — на двух страницах. В этом списке и материнский капитал, и монетизация льгот — те обязательства, которые, по сути, не имеют никакого отношения к задачам самого Пенсионного фонда. Это и выпадающие доходы ПФР. Например, правительство принимает закон о территориях опережающего развития, освобождает работодателей от страховых взносов, и само за них перечисляет», — объяснил он.

По словам Павлова, на 2019—2020 годы трансферты из федерального бюджета запланированы на том же уровне — 3,5 трлн рублей.

«В 2017 году доходы от страховой деятельности ПФР увеличились на 8,5%. Количество пенсионеров в стране за год выросло на 304 тысячи человек или 0,7% от общего количества пенсионеров. То есть, ПФР в финансовом отношении живет нормально», — считает он.

«Средняя пенсия в России составляет 14 тыс. рублей. За год каждый пенсионер получит 168 тыс. рублей. Если в 2019 году 300 тыс. человек не выйдут на пенсию, мы получим 50 млрд рублей экономии. Это 0,6% бюджета Пенсионного фонда», — проиллюстрировал глава КТР.

По мнению Павлова, никаких экономических причин повышать пенсионный возраст нет. «За 10 лет правительство обещает поднять продолжительность жизни на 10 лет. Но оглянемся назад. По данным Росстата, в 1970 году мужчины жили до 63,5 лет, сейчас — до 66,5 лет. За полвека продолжительность жизни выросла всего на три года», — подчеркнул он.

Пенсионное законодательство должно быть постоянным, чтобы люди в это верили, считает председатель совета КТР.

«Ходят слухи, что чиновникам и СМИ запретили использовать в отношении закона словосочетание „пенсионная реформа“. И я с этим согласен. Потому что на самом деле это никакая не реформа. Реформа — это изменение системы, а здесь мы видим чисто бухгалтерский подход. Сколько нужно денег, чтобы выполнить указ президента о повышении уровня жизни пенсионеров? Чтобы его выполнить, нужно сократить количество пенсионеров, и денег станет больше», — отметил первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков, член Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Игорь Ковальчук.

«Больше 90% населения закон не поддерживают. В то же время власть и заксобрания в регионах выступают „за“. Возникает вопрос: а кого, собственно, представляет эта власть?» — подчеркнул он.

По словам Шеина, реакция общества однозначна, и другая сторона это прекрасно понимает. «Вся пропаганда имеет скорее обратный эффект. Когда по центральному телевидению говорят, что люди сами виноваты, что умирают рано, это ничего, кроме гнева, в обществе не вызывает. Когда люди, которые производят слова, рассказывают тем, кто стоит у станка, строит дороги, что нужно любить свою работу и стремиться подольше на ней работать — желательно лет до 70, все все понимают», — отметил он.

После того, как 18 июня премьер-министр Дмитрий Медведев внес в российский парламент законопроект о повышении пенсионного возраста, Конфедерация труда России разместила петицию на Change.org, которая за две недели набрала почти 3 млн подписей. Все эти подписи распечатали и сдали в приемную председателя Госдумы Вячеслава Володина. Были еще четыре петиции, которые КТР тоже поддержала. Их размещали на российских платформах. Каждая собрала по 100 тыс. подписей, после чего сбор подписей автоматически закрывался.

Конфедерация труда России предложила людям механику проведения митингов. «Мы разместили в публичном пространстве типовые заявки на проведение пикетов и массовых акций. Это была зонтичная кампания. В каждом городе были свои коалиции. За месяц выступления прошли в 160 городах России. Такой географии не было ни во время выступлений против монетизации льгот, ни во время выступлений против махинации на выборах в 2011 году. Мы сделали карту митингов, которые проходят по стране. На улицы вышли больше 100 тыс. человек. В ряде городов акции протеста побили рекордные планки: в Череповце — шесть тысяч человек, в Омске — пять тысяч. В Астрахани собрался двухтысячный митинг. Это была крупнейшая акция в городе, не считая событий 2012 года. Понятно, что должно быть не пять тысяч, а 55. Но основную волну протеста мы запланировали на сентябрь», — заявил Шеин.

Единым для всей страны днем протеста против повышения пенсионного возраста инициаторы кампании выбрали 5 сентября — в преддверии местных выборов, которые пройдут в регионах 9 сентября.

«По сути правящая партия сегодня реализует предвыборную программу Ксении Собчак. Только Ксения Анатольевна намерения повысить пенсионный возраст никогда не скрывала, и за это достойна уважения, а вот коллеги из „Единой России“ об этом никогда не говорили», — заметил депутат.

Тот факт, что президент, наконец, высказал свое отношение к пенсионной реформе, по словам парламентария, означает, что он по-прежнему остается стороной диалога. «У нас не осталось других переговорных площадок. Госдума не является таковой. Да, там можно задать вопрос, и послушать ответ. Но у партии, которая себя называет правящей, нет субъектности. Они сами оказались заложниками такого положения, и о законопроекте узнали одновременно со всем обществом. До этого с ними его никто не обсуждал. У правительства есть субъектность, но при этом оно совершенно зашорено. Когда мы высказываем содержательные аргументы и предлагаем, например, перейти на плоскую шкалу страховых взносов или говорим о легализации занятости, правительство отвечает — это не входит в нашу концепцию. Все. Стало быть, единственная переговорная площадка, которая нам осталась — Старая площадь, президент и его администрация. Президент сказал, что лично внимательно настроен выслушать все точки зрения. Вчера мы направили ему подробное письмо, в котором разъяснили свою позицию», — отметил Шеин.

Хотя, по мнению Ковальчука, «Владимир Владимирович — человек очень умный, и свое выступление он построил таким образом, что оно может означать все, что угодно: начиная с завтрашнего принятия закона в неизменной редакции, и кончая полной его отменой».

«Исполнительная власть внесла закон. Законодательная власть в лице Госдумы в первом чтении этот закон одобрила. У народа должна быть хоть какая-то надежда? И вся надежда сегодня связана только с одним человеком — с добрым царем, который закон поправит, и накажет распоясавшихся бояр», — добавил в свою очередь Павлов.

Инициаторы кампании не считают, что дискуссия о повышении пенсионного возраста закончилась в прошлый четверг. «Было некое голосование, где 300 человек от „Единой России“ проголосовали за законопроект. Один человек из этой фракции — Наталья Поклонская — выступила против. Солидарно голосовала вся парламентская оппозиция. Фактически „Единая Россия“ оказалась сегодня в изоляции в стране. Да, их большинство в Охотном ряду, в Заксобрании. Но вне парламентских стен население выступает резко против. Второе чтение законопроекта планируется на 24 сентября, и основная волна протестных выступления начнется осенью. Август — пассивный период, когда, в том числе, не с кем вести диалог — все разъедутся в отпуск. Но уже на 5 сентября планируются массовые митинги по всей стране. Мы намерены добиваться возврата законопроекта в первое чтение и полной его отмены», — подчеркнул Шеин.

Инициаторы кампании «Народ против» рекомендуют присоединяться к любым согласованным акциям. «Чем больше, и чем чаще, тем понятнее станет правительству, что реформа не поддерживается никем», — считает Ковальчук.

«Да, народ стал пассивен, не очень то верит, что своими действиями можно что-то изменить, поэтому митингов много, но они не многочисленны. Но когда на акцию в Питере на Малой Садовой, которая не была санкционирована и проводилась в формате „гуляний“, пришло 200 человек, я считаю, что это много. Организаторы предложили раздать всем „красные карточки“, и, как в футболе, поднять их в знак недоверия правительству. Когда вокруг стоят люди в касках, в бронежилетах, когда провокаторы из толпы кричат — не поднимай „красную карточку“, тебя заметут, я восхищаюсь этими двумястами людьми, которые не боятся», — отметил Павлов.

Уже в эти выходные, 28 июля, и в Москве, и в Санкт-Петербурге снова пройдут митинги. «В Питере будет митинг на Площади Ленина. Его устраивают коммунисты, которые получили разрешение. Но мы тоже там будем. Мы сотрудничаем со всеми силами, которые выступают против реформы. И в сентябре мы не остановимся», — подчеркнул Павлов. Символом протеста он предложил сделать «красную карточку». «Хотя бы их количеством попробуем убедить правительство, что мы против», — заключил он.

По инф. rosbalt.ru

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