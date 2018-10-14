"Пенсионный референдум": оценка невеликих шансов

В регионах наплодили «фейковые инициативные группы», чтобы сорвать голосование об отмене пенсионной реформы, парламентская оппозиция пытается бороться.

Напомним, Госдума в третьем чтении приняла скандальный закон о повышении пенсионного возраста, Совет Федерации документ одобрил, и в тот же день его подписал президент. Теперь россияне будут выходить на пенсию на пять лет позже, чем планировали. Единственный шанс, что реформу отменят — референдум.

В августе ЦИК РФ одобрил вопросы трех инициативных групп: от КПРФ, «Справедливой России» и Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. Что происходит с референдумом на практике, обсудили на пресс-конференции в «Росбалте».

Как рассказал глава муниципального округа Таганский, создатель инициативной группы от «Справедливой России» Илья Свиридов, несмотря на то, что вопрос для референдума одобрялся на самом высоком уровне, инициативные группы в регионах регистрировали и с другой формулировкой. На сегодняшний день избирком одобрил всего пять: от Свиридова — в Москве, от Марии Прусаковой из КПРФ — в Барнауле, от Марины Семеновой из Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями — в Подмосковье, от Алексея Якимова — в Нижнем Новгороде, и от инициативной группы в Вологде, у которой, по словам Свиридова, пока нет «лица».

Поскольку сам факт того, что ЦИК одобрил формулировку какой-то конкретной инициативной группы, не дает ей никакой прерогативы при создании региональных подгрупп, местные избиркомы регистрировали тех, кто обратился к ним первым. Напомним, что по закону в одном регионе может быть создана только одна подгруппа.

По словам секретаря ЦК КПРФ Марии Дробот, промежуточный итог таков: всего около 70 региональных подгрупп, из них четыре от КПРФ — в Алтайском крае, Воронежской, Якутской и Тамбовской областях. Еще четыре — от «Справедливой России». Кто все остальные — разобраться непросто. По мнению Дробот, многие из них — фейковые.

«Когда мы стали создавать свои подгруппы в регионах, выяснилось, что в считанные дни и даже часы там появились другие, можно назвать их фейковыми, которые регистрировались чуть ли не в шесть утра или после рабочего времени. Для регистрации этих подгрупп были собраны подписи „непонятных людей“. Когда мы пытались запросить адреса и проверить, существуют ли эти люди на самом деле, нередко оказывалось, что нет. Этот абсурд мы наблюдали в ряде регионов», — высказала она мнение.

То же самое заявил Свиридов. «Мы обращаемся в региональный избирком за регистрацией подгруппы. Нам говорят, что мы первые, обещают зарегистрировать. Но потом вдруг оказывается, что до нас кто-то уже подал заявку. И как-то так получается, что мы были первыми, а стали вторыми», — отметил он.

По словам Дробот, такие ситуации встречались почти в каждом регионе. «Этот механизм изощренно использовали власти, чтобы опередить парламентскую оппозицию с регистрацией. Против инициативы „Единой России“ о повышении пенсионного возраста в регионах выступали даже члены избирательной комиссии от ЕР. Например, в Ростовской области», — считает она.

Так или иначе, чтобы ЦИК разрешил провести референдум, региональные подгруппы должны появиться больше чем в половине субъектов страны. При этом, как подчеркнул Свиридов, в законе не сказано: с одной формулировкой или с разными.

Дальше в законе сказано, что через два месяца после того, как избирком зарегистрировал первую региональную подгруппу, а случилось это 9 августа, инициаторы референдума должны провести общее собрание.

«В ЦИК нам рекомендовали самим попытаться найти других инициаторов референдума. Благодаря тому, что мы с КПРФ являемся парламентскими партиями, у нас есть представители с правом решающего голоса во всех региональных избиркомах. Через них мы достали копии решений о регистрации подгрупп в 70 регионах. В них содержится информация об уполномоченных лицах: ФИО и адрес. Каким образом эти сведения могли достать рядовые граждане, которые инициировали референдум в своем регионе, не очень ясно.

Всем „уполномоченным“ мы направили онлайн-телеграммы с уведомлением. Оказалось, по каким-то из адресов люди, зарегистрировавшие подгруппы, не живут. По другим адресам стоят сгоревшие дома», — рассказал Свиридов.

По его словам, во всех телеграммах он указывал свой мобильный телефон. «Один раз мне позвонили со словами: „Здравствуйте! Это администрация Владимирской области. Мы получили от вас телеграмму. Думаем, советуемся“. Это прямое доказательство того, что подгруппы в регионах создавали, чтобы референдум не состоялся», — высказал мнение Свиридов.

Контакты людей, указанных при регистрации подгрупп, искали в том числе в соцсетях. И многих, по словам Свиридова, находили. И все вопросы о референдуме вызывали у них лишь удивление и недоумение.

По словам Дробот, в КПРФ пытались оспорить в суде регистрацию подобных подгрупп, но суды принимали сторону тех, кто зарегистрировался первым.

«Все эти люди, которые регистрировали подгруппы, будут публично озвучены и общеизвестны в своих регионах, как люди, которые отвечали за проведение референдума», — подчеркнул Свиридов.

Но до кого-то парламентской оппозиции все же удалось дотянуться. Собрание провели 29 сентября, за неделю уведомив об этом ЦИК. «Были все инициативные подгруппы от КПРФ, „Справедливой России“. К нам присоединились еще двое: Алексей Якимов — автор формулировки нижегородской подгруппы, которая объединяет 16 регионов, и Константин Квасов из Воронежа, который представлял формулировку, одобренную подмосковным избиркомом. С такой формулировкой зарегистрировались подгруппы еще в 16 регионах. Сама Марина Семенова — президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями — отказалась объединяться, сказав, что не понимает, кто друг, а кто — враг. Единственная формулировка, которая не была представлена на собрании, вологодская. Она объединяет подгруппы в 18 регионах страны. И именно эту формулировку мы выбрали в качестве общей. Даже если представить, что вологодские инициаторы референдума, которых с нами не было, окажутся против того, чтобы объединяться, от своего-то вопроса они отказываться не станут», — считает Свиридов.

Вопрос звучит так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане РФ получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?»

«В понедельник, 8 октября, мы вместе с Марией Прусаковой — лидером алтайского отделения КПРФ — подали документы в ЦИК для регистрации федеральной инициативной группы референдума. Все 70 регионов, которые были заявлены в качестве зарегистрированных региональных подгрупп, мы указали», — отметил Свиридов. Теперь в течение 10 дней должно состояться заседание, на котором ЦИК либо зарегистрирует федеральную инициативную группу референдума, либо откажет. «Если нас зарегистрируют, у нас будет 45 дней на то, чтобы собрать два миллиона подписей в регионах, где созданы подгруппы. Если не зарегистрируют, то по действующему федеральному Конституционному закону у нас дорога одна — в Верховный суд», — добавил он.

По предварительной информации, заседание ЦИК, на котором будет решаться дальнейшая судьба референдума, намечено на 17 октября.

«Так или иначе, после того, как мы получим решение ЦИК, будет перевернута еще одна страничка. Но уже понятно, чем это кончится. Власть в лице ЦИК сделает все, чтобы не дать ходу референдуму о пенсионной реформе. Но никто не запрещает нам снова подать документы на референдум. Если бы мы не смогли собрать подписи, следующий референдум можно было бы провести только через два года. Но если ЦИК не зарегистрирует нас сейчас, все созданные в регионах подгруппы будут аннулированы, и мы сможем снова инициировать эту процедуру», — высказал мнение Свиридов.

Правда, по его словам, опять заводить разговор о проведении всенародного голосования имеет смысл только в случае изменения закона. Он считает, что должна быть только одна формулировка вопроса для референдума — первая, которую одобрил ЦИК. И только с ней должны работать инициативные группы, чтобы не было путаницы. При этом ответственность за информирование региональных подгрупп об общем собрании должна лежать на ЦИК.

Вся парламентская оппозиция намерена добиваться внесения этих поправок в закон «О референдуме».

Но последнее слово в вопросе референдума может сказать не ЦИК, а Конституционный суд, считает Свиридов.

«Мы с коллегами из КПРФ обсуждаем возможность обращения в Конституционный суд с запросом. Позавчера вышла большая статья председателя КС РФ Константина Зорькина, в которой он критикует некоторые нормы действующей Конституции РФ, социально-экономический курс правительства, пенсионную реформу. Поэтому я надеюсь, что КС встанет на сторону инициаторов референдума и поможет нам добиться его проведения», — подчеркнул Свиридов.

«Мы хотим спросить Конституционный суд, считает ли он, что та процедура, которая заложена сегодня в законе, действительно позволяет провести референдум. Я надеюсь, что нас пригласят к обсуждению. Если те поправки, которые мы предлагаем, внесут в закон, можно будет снова обращаться к вопросу референдума», — считает он.

Так или иначе, за четырнадцать лет это первый прецедент, когда в России вообще инициировали проведение референдум, заметила Дробот.

По инф. rosbalt.ru

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