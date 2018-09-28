"Пенсионная повышка" в Госдуме: эхо дискуссий

Несогласие с повышением пенсионного возраста в «Единой России» продолжают считать всего лишь «проявлением эмоций», делится наблюдением обозреватель "Росбалта".

Госдума в четверг одобрила в третьем, заключительном чтении целую серию пенсионных законов. Главным из них стал тот, в котором прописано повышение в России пенсионного возраста для женщин до 60 лет, а для мужчин — до 65 (сейчас — 55 и 60 лет соответственно). Несмотря на то, что при доработке закон смягчили, его согласилась поддержать только «Единая Россия».

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» либо нажали кнопки «против», либо предпочли уклониться от голосования. Представители думской оппозиции прямо сказали, что вместо настоящей пенсионной реформы, которая действительно назрела, власти решили ограничиться механическим повышением возраста выхода на пенсию.

В итоге, как подсчитал коммунист Олег Смолин, каждого несостоявшегося пенсионера лишат доходов на сумму в общей сложности примерно 1,5 млн рублей. «На 850 тысяч отберут не выплаченную пенсию и еще на полмиллиона разных льгот — от коммунальных до похоронных», — сказал он. Депутат убежден, что новый пенсионный закон — это «попытка помочь нищим за счет бедных». «Но нищих вряд ли станет меньше, а вот бедных — больше», — заметил Смолин.

«Эсер» Олег Шеин полагает, что деньги, сэкономленные государством в результате искусственного сокращения числа пенсионеров на 11 млн человек, в конечном счете получат богатые. «Идеологический смысл этого закона в том, чтобы отнять деньги у бедных и через налоговые льготы, преференции и т. д. передать их капиталу. Это национальный тупик для РФ, закон противоречит логике экономического развития и самому прогрессу», — вынес свой вердикт Шеин.

Оппозиционеры также не согласились с одним из главных доводов в пользу повышения пенсионного возраста. «Говорят, что, мол, повышать возраст необходимо, чтобы поднять пенсии нынешним пенсионерам. Но это не так. В ближайшие десять лет пенсии поднимутся только на 10%, а вот предпенсионеры пополнят ряды безработных, потому что число рабочих мест в стране только сокращается, рабочая сила на рынке труда не нужна и никаких демографических провалов нет, уже в 2023 году на рынке труда ожидается приток молодежи», — сказал Шеин.

Смолин подтвердил, что распиаренная тысяча рублей в год, на которую обещают ежегодно, вплоть до 2024 года, индексировать пенсии неработающим пенсионерам, «всего лишь пшик». «За вычетом инфляции рост составит всего 2,5%, а в 2024 году — меньше чем на 1%, а если инфляция будет выше, то это вообще рога и копыта», — сказал депутат.

Он также обратил внимание своих коллег на тот факт, что большинство других стран хоть и повысили в разное время пенсионный возраст для своих граждан, сейчас заняты решением других проблем. «Они думают, что делать с технологической безработицей — увеличивать число работников, создающих человеческий потенциал, вводить базовый доход или снижать пенсионный возраст», — отметил Смолин. На этом фоне Россия, по его словам, выглядит страной, которая пытается «догнать цивилизацию задом наперед».

Единороссы же продолжали упирать на то, что повышение пенсионного возраста в России «неизбежно» и продиктовано «заботой о пенсионерах», которым якобы нечем будет платить пенсии, если не пойти на такой шаг. «Можно было и дальше откладывать это решение, но цена, которую пришлось бы заплатить за это гражданам, слишком велика. Через несколько лет в нашей стране пенсия превратилась бы в маленькое плоское пособие по возрасту, которое получала бы половина взрослого населения страны, большая часть из которых продолжала бы работать», — заявил, выступая в поддержку закона, единоросс Андрей Исаев.

Несогласие с новым законом в «Единой России» считают «проявлением эмоций», а призыв отозвать этот документ — «ничегонеделанием, которое обрекает пенсионеров на тотальную нищету».

Между тем, как сообщил депутатам руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, уровень бедности в России продолжает оставаться высоким. Сегодня за ее чертой, то есть с доходами ниже прожиточного уровня, живут 13,2% граждан РФ, то есть 19,3 млн человек.

В то же время глава Минфина Антон Силуанов, пришедший в Госдуму представлять отчет об исполнении федерального бюджета за 2017 год, заявил о росте реальных зарплат в России в прошлом году на 3,5%. А Кудрин сообщил, что по итогам 2018 года в стране ожидается рост реальных доходов населения впервые за последние годы. «В 2018 году мы получим впервые повышение реальных доходов населения. В этом году за восемь месяцев доходы населения выросли на 2,6%», — уточнил руководитель Счетной палаты.

Из доклада Силуанова также следовало, что еще в прошлом году российская экономика пошла в рост, инфляция зависла на рекордно низком за последние годы уровне — в 2,5%, а ВВП вырос на 1,5%.

Такие данные удивили некоторых депутатов, которые поспешили усомниться в их достоверности. «Говорите, инфляция была зафиксирована рекордно низкая в прошлом году? А вы зайдите в магазин и вам потребители скажут, что цены росли гораздо более стремительными темпами», — указала чиновникам депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.

Усомнилась она и в данных по росту зарплат. «2,9% якобы... Но когда я прихожу в школы, больницы и на предприятия и говорю о росте зарплат, то вижу горячее желание в глазах работников кинуть в меня что-то тяжелое, потому что в эти цифры никто не верит. Где этот рост? Рост зарплат и падение реальных доходов населения на 1,7%. Чему верить — что у нас растет, а что падает, рост — мифический и достигается за счет оптимизации», — возмутилась Ганзя.

Однако глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заверил, что цифры достоверны, «подтверждены Счетной палатой и не вызывают никаких сомнений».

Единороссы намекнули своим оппонентам, что те просто не умеют правильно считать. Так, коммунист Николай Коломейцев явно ошибся, назвав мизерной сумму почти в два миллиарда рублей, которая в ближайшие несколько лет может поступить в Пенсионный фонд в виде средств, конфискованных у коррупционеров (соответствующий закон депутаты также одобрили в четверг в третьем чтении).

«У одного полковника Захарченко нашли 9 млрд или авторы закона этого не знают?», — возмутился затем Коломейцев. На что Исаев на этот раз справедливо заметил коллеге, что «деньги Захарченко» запланировать было нельзя по той причине, что нет вступившего в силу приговора суда.

По инф. rosbalt.ru

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