Пеганы: Что мы едим? 3-5 кило химии в год!

"Сегодня мы питаемся преимущественно переработанными продуктами. В результате переработки зачастую теряются важные вещества - и добавляются компоненты, вредные для здоровья. Американский врач предупреждает о последствиях такого питания и предлагает гибридное решение: комбинацию из веганства и палеолитической диеты", - пишет журналистка немецкого издания Die Welt Бритта Зилинг.
"Каждый год мы потребляем с едой от трех до пяти килограммов химикатов, не говоря уже о гормонах, антибиотиках и пестицидах", - передает издание слова американского врача Марка Хаймана.
"Чтобы избежать потребления такого количества химикатов, Хайман разработал новую модель питания - так называемое пеганство, комбинацию веганства и палеолитической диеты".
"Под палеодиетой понимаются пищевые привычки, ориентированные на меню людей во время каменного века, - поясняет Зилинг. - В ней отсутствуют рис, картофель, макароны и хлеб, так как в период палеолита люди не занимались земледелием. Запрещены в диете также бобовые и растительные масла, в том числе и оливковое".
И у веганства, и у палеолитической диеты есть как плюсы, так и минусы, отмечает журналистка. "Так, веганам преимущественно не хватает витамина В12, который встречается только в продуктах животного происхождения. (...) Палеодиета в свою очередь имеет смысл лишь в краткосрочной перспективе. Эксперты указывают, что, по мнению диетологов, большое количество белка, получаемого из яиц и красного мяса, в долгосрочной перспективе приводит скорее к набору веса, а не к похудению".
Модель пеганства, продолжает Зилинг, подразумевает потребление большого количества овощей, минимум сахара, отсутствие растительных масел за исключением оливкового, молочных продуктов, бобовых, глютена и пищевых добавок. Потребление мяса разрешается, однако оно не должно быть основным блюдом и на тарелке должен присутствовать гарнир.
"Как минимум две трети продуктов питания - это фрукты и овощи, к которым добавляются здоровые жиры, содержащиеся в орехах, семенах и авокадо. Также по возможности необходимо отказаться от всех продуктов, содержащих пестициды и антибиотики", - говорится в статье.
Цель пеганства, по мнению Хаймана - возвращение к традиционным пищевым привычкам. "Изначально мы ели около 800 различных видов растений и диких животных", - отмечает эксперт.
Пеганство, в отличие от строгого веганства, допускает употребление качественных продуктов животного происхождения. При этом они должны быть экологически чистыми и, например, предпочтение должно отдаваться овечьему и козьему молоку и сыру.
Тем не менее, у пеганства есть и свои слабые стороны. Так, специалисты Академии питания и диетологии критикуют отсутствие в диете бобовых. Кроме того, предлагаемые в качестве альтернативы пшенице рис, овес и киноа могут повышать кровяное давление. "К тому же сокращение количества потребляемых цельнозерновых продуктов и глютена приводит к тому, что в конечном итоге потребляется меньше клетчатки, которая крайне важна для здорового питания и сокращает, например, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - указывает издание.
"Я не поддерживаю рекомендацию о полном отказе от злаков, бобов и молочных продуктов. Эти продукты связаны с положительным воздействием на здоровье", - отмечает Вандана Шет из Академии питания и диетологии.
"Таким образом, пеганство вполне целесообразно, однако дополнительно необходимо обращать внимание на достаточное потребление клетчатки", - резюмирует Die Welt.
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