Оторвались напоследок: во Владивостоке школьники в последний учебный день устроили провокацию

Во Владивостоке в школе № 74 ученики пришли в БДСМ-костюмах на мероприятие, посвященное окончанию учебы. Полиция начала проверку, а директор школы написала заявление на увольнение, отметив, что «эти дети опозорили школу на всю страну». В то же время слышны и голоса в поддержку школьников.
На дне самоуправления перед последним звонком в учебном заведении место привычной школьной формы и платьев для девочек и костюмов для мальчиков они выбрали полицейскую форму, ковбойские костюмы, маски зайчиков, заклеенные соски, а вместо колокольчика взяли в руки дымовые шашки, один из молодых людей распылил огнетушитель. Флешмоб продолжался около двух минут на крыльце школы, а затем переместился в актовый зал.
По факту появившегося в соцсетях видео с флешмоба МВД проводится проверка. Отмечается, что за незаконное ношение форменной одежды с символикой правоохранительных органов предусматривается штраф до 1500 рублей с конфискацией. Сами школьники рассказали полицейским, что купили форму в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия.
Заинтересовался инцидентом и Департамент образования и науки Приморского края. В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение на территории школы недопустимо, и пообещали применить «меры воздействия» к администрации школы и к организации, обеспечивающей в здании охрану.
Директор школы Галина Пугина заявила, что «не знает как это пережить». По ее словам, поведение учащихся 11-го «Б» стало неожиданностью для администрации: они пришли на занятия в обычной одежде, где-то быстро переоделись и выбежали на крыльцо, где должно было пройти выступление учеников из параллельного 11-го «А» класса: «Это было неожиданно, продолжалось две минуты, и никто просто не успел их остановить».
«Я в этой школе работаю 30 лет, из них первые 25 – завучем по воспитательной работе, еще 5 – директором. Как это сейчас ни странно прозвучит, мы школа с углубленным изучением предметов эстетического цикла. У нас один класс в параллели музыкальный, они изучают музыкальную грамоту, сольфеджио. У нас много детей – 52 класса, 1440 школьников, и много очень талантливых», – поделилась педагог. Она подчеркнула, что организовавшие флэшмоб подростки часто «стремятся продемонстрировать свою взрослость».
Директор рассказала, что с девочкой в полицейской форме уже провели беседу. Ученица говорила, что не думала, что «делает что-то плохое». С остальными участниками флешмоба директриса тоже планирует побеседовать. Она призналась, что инцидент «выбил ее из колеи», и у нее «нет сил работать». Пугина написала заявление об увольнении, отметив, что «эти дети опозорили школу на всю страну». Ее отставка пока не принята, она продолжает работать.
Депутат Законодательного собрания Приморского края Артём Самсонов уже высказался в поддержку школьников на странице в Facebook. «Ни в коем случае нельзя увольнять директора! Ничего страшного не произошло. Сейчас в департаменте уже никого нет, но в понедельник поеду, буду разбираться по этому поводу. Если директор уволится, то буду по этому поводу жаловаться на департамент образования в прокуратуру», — заявил он.
Конечно, школьники совершили эпатажный поступок, и он много кого шокировал. Но с другой стороны, молодость ведь и дана для того, чтобы чудачить и совершать глупости, о которых потом во взрослой жизни можно будет вспоминать с ностальгией. В случае с детишками из школы Владивостока понятно, что страсти чрезмерно раздуты, и такого пристального внимания к себе эта история точно не требует. Детей — пожурить, директора оставить работать (ведь он точно ни в чём не виноват), а проверки в полиции отменить. В конце концов, времена меняются, а вместе с ними и способы самовыражения молодёжи. Если в 70-е годы это были джинсы и длинные волосы, то сейчас — костюмы БДСМ. Это не плохо, это просто примета времени. И воевать из-за этого с молодёжью совершенно бессмысленно. А вы как считаете, дорогие читатели? Просто "не одобряете" или "решительно осуждаете" такой поступок выпускников?
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