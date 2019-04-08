ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Не все в восторге от идеи "культурно остограммиться"
По инф. polit.ru   
08 Апреля 2019 г.
Изменить размер шрифта

Министерство культуры РФ предложило расширить перечень мест, на которые не действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции — чтобы не ущемлять права граждан, посещающих учреждения культуры.

Не все в восторге от идеи "культурно остограммиться"

Подготовленные ведомством поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предусматривают разрешение продавать спиртные напитки во всех учреждениях культуры.

В настоящее время «остограммиться» можно в буфетах только театров и концертных залов или в парках, хотя до 2016 года продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели «деятельность в области культуры».

Правда, общественность встретила инициативу Минкульта с прохладцей. Член комитета по охране здоровья Алексей Куринный напомнил, что меры государственной политики по борьбе с алкоголизмом только-только начали приносить плоды: «Любые послабления, как, например, возвращение алкоголя, под разными предлогами, чтобы повысить коммерческую составляющую учреждений культуры... все-таки несут отрицательный момент» (цитата по РИА Новости).

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова в интервью радиостанции «Говорит Москва» также раскритиковала предложение Минкульта: «Музей — это все-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить. Достаточно в Москве мест, где продается алкоголь». Антонова напомнила, что значительную часть аудитории музеев составляют дети: «Что такое алкоголь? Это значит столики. Это сидят люди, а тут приходят школьники, которые заказывают себе чай или кофе. Зачем это нужно?»

  • И ведь дело не только в этичности организации «распивочных» в учреждениях культуры — возрастает риск нежелательных инцидентов и материального ущерба. В мае 2018 года нетрезвый посетитель Третьяковской галереи порезал картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». После этого происшествия спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что в «очагах культуры ... торгуют водкой и коньяком».
  • Скандалом из-за алкоголя в театральном буфете в декабре 2018 года закончился спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» на Камчатке: актер Андрей Гайдулян, известный по главной роли в сериале «СашаТаня» со сцены резко отчитал зрителей, злоупотребивших в антракте шампанским, а затем громко перебивавших актеров посреди реплик.

Остается только догадываться, какие именно права подобных посетителей музеев и театров собрался защищать Минкульт, ратуя за повсеместную продажу спиртного.

Polit.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 