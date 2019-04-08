Не все в восторге от идеи "культурно остограммиться"

Министерство культуры РФ предложило расширить перечень мест, на которые не действует запрет на розничную продажу алкогольной продукции — чтобы не ущемлять права граждан, посещающих учреждения культуры.
Подготовленные ведомством поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» предусматривают разрешение продавать спиртные напитки во всех учреждениях культуры.
В настоящее время «остограммиться» можно в буфетах только театров и концертных залов или в парках, хотя до 2016 года продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели «деятельность в области культуры».
Правда, общественность встретила инициативу Минкульта с прохладцей. Член комитета по охране здоровья Алексей Куринный напомнил, что меры государственной политики по борьбе с алкоголизмом только-только начали приносить плоды: «Любые послабления, как, например, возвращение алкоголя, под разными предлогами, чтобы повысить коммерческую составляющую учреждений культуры... все-таки несут отрицательный момент» (цитата по РИА Новости).
Директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова в интервью радиостанции «Говорит Москва» также раскритиковала предложение Минкульта: «Музей — это все-таки не то учреждение, где стоит это дело вводить. Достаточно в Москве мест, где продается алкоголь». Антонова напомнила, что значительную часть аудитории музеев составляют дети: «Что такое алкоголь? Это значит столики. Это сидят люди, а тут приходят школьники, которые заказывают себе чай или кофе. Зачем это нужно?»
И ведь дело не только в этичности организации «распивочных» в учреждениях культуры — возрастает риск нежелательных инцидентов и материального ущерба. В мае 2018 года нетрезвый посетитель Третьяковской галереи порезал картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван». После этого происшествия спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась тем, что в «очагах культуры ... торгуют водкой и коньяком».
Скандалом из-за алкоголя в театральном буфете в декабре 2018 года закончился спектакль «Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви» на Камчатке: актер Андрей Гайдулян, известный по главной роли в сериале «СашаТаня» со сцены резко отчитал зрителей, злоупотребивших в антракте шампанским, а затем громко перебивавших актеров посреди реплик.
Остается только догадываться, какие именно права подобных посетителей музеев и театров собрался защищать Минкульт, ратуя за повсеместную продажу спиртного.
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