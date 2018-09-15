Не уволят только того, кто реально ценен. Будь ему хоть 80

Введение уголовной ответственности за увольнение «предпенсионных» работников их не защитит. У компаний достаточно способов избавиться от неугодных, считают эксперты, опрошенные "Росбалтом" .

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за необоснованный отказ в приеме на работу и увольнение работников предпенсионного возраста — до пяти лет выхода на пенсию. Согласно документу, необоснованный отказ в приеме на работу лица «по мотивам достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам» обернется штрафом до 200 тыс. рублей или обязательными работами на срок до 360 часов.

Принятие новой нормы призвано «подсластить» повышение пенсионного возраста. Немолодые люди не без оснований опасаются, что работодатели, невзирая на новый пенсионный возраст, не будут брать их на работу, станут увольнять с предприятий. В этом случае люди в возрасте за 55-60 лет останутся и без работы, и без пенсии. Неправительственные эксперты полагают, что норма об уголовном наказании работодателей, действительно, останется на бумаге.

Введение уголовной ответственности за увольнение в предпенсионном возрасте не защитит работника, полагает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, профсоюзный деятель Олег Шеин. Как заявил депутат, грозная мера останется лишь благим пожеланием.

«Если рассматривать введение уголовной ответственности за увольнение без объективных причин работников предпенсионного возраста в плоскости санкций за дискриминацию сотрудников, то в этом смысле решение очень правильное. Дискриминация у нас запрещена и по Конституции, и по Трудовому кодексу, причем не только по возрасту, но и по гендерным критериям, и по национальным, религиозным, политическим мотивам. Строго говоря, ответственность надо распространять на все категории дискриминации, и, очевидно, это будет правильным и это будет нормой, защищающей права работников. Но мы хорошо понимаем, что мы обсуждаем историю с уголовными делами совсем в другом контексте. А именно — как некое лекарство, защищающее сотрудников при повышении пенсионного возраста. Вот это лекарство работать не будет», — сказал Олег Шеин.

По мнению депутата, у работодателя остается немало механизмов, чтобы обойти законные запреты. «Более-менее вдумчивый работодатель всегда найдет основание для увольнения сотрудника, к примеру, переведя его на срочный контракт, или изменив существенно условия труда, или изменив график его работы так, что человек напишет заявление по собственному желанию, или начиная придираться к мелочным дисциплинарным нарушениям, и, соответственно, увольняя за неоднократные выговоры-взыскания», — полагает Олег Шеин.

Введение уголовной ответственности работодателя за увольнение работника предпенсионного возраста приведет к результатам, обратным желаемому, считает бывший замминистра труда РФ, член совета Конфедерации труда России Павел Кудюкин.

Работодатель начнет стремиться уволить такого работника еще раньше, опасаясь в будущем уголовного преследования. «Вероятнее всего, работодатель просто будет стараться избавляться от работника, пока он еще не достиг того возраста, в котором его увольнение будет влечь за собой ответственность. В итоге мера окажется противоположной желаемому результату. То есть людям такого возраста будет еще сложнее устроиться на работу, и от них будут стараться заблаговременно избавляться, чтобы не искать себе проблем в дальнейшем. В целом это приведет к тому что положение людей предпенсионного возраста станет еще хуже и проблем с трудоустройством у них станет еще больше, чем есть сейчас», — сказал Павел Кудюкин.

Норма об уголовном наказании за увольнение работника в предпенсионном возрасте останется мертворожденным документом, считает и доктор экономических наук Сергей Смирнов. Работодатель сможет обойти выставленные ему требования. «Такой закон был бы возможен, если бы у нас была всеобщая занятость, как при советской власти, да и тогда уголовную ответственность следовало бы распространить на увольнение представителя любой возрастной группы. Сейчас же, после принятия закона, который как бы защищает работников отдельных возрастных групп, для работодателя просто сдвинется эта возрастная граница. Ну, уволит он мужчину не в 59 лет, а заранее, в 58, до наступления официального предпенсионного возраста», — предположил Сергей Смирнов.

По мнению экономиста, отчасти закон будет работать только в государственных организациях, но не в частных предприятиях. «В организации, которые находятся в госсобственности или там, где есть государственное участие, наверно, будут у работодателей как-то выкручивать руки и говорить, чтобы они не увольняли людей. Но в других местах вряд ли удастся даже собрать доказательную базу о том, что сознательно уволили работника предпенсионного возраста. Ведь можно ввести какие-то требования к здоровью работников, и сказать работнику, что у него здоровье не то. Или требования к квалификации, и сказать, что вы им не соответствуете, не можете работать с новыми технологиями. Или фиксировать опоздания на работу, нарушения трудовой дисциплины. Возможностей для увольнения у работодателя достаточно много. Единственный вариант, когда работника точно не будут увольнять, — это когда он очень ценен для работодателя. Тогда и в 75 лет, и в 80 лет не уволят», — отметил Смирнов.

Эксперт полагает, что работодатели будут в индивидуальном порядке избавляться от «возрастных» работников, так как массовое увольнение слишком привлечет внимание.

При неработающих законах и отсутствии солидарности работников норма об уголовной ответственности за увольнение в предпенсионном возрасте окажется бесполезной, считает сопредседатель профсоюза «Учитель», видеоблогер Андрей Рудой. Работодатель сможет уволить работника, прикрывшись иными статьями Трудового кодекса.

«Законов у нас издано много, и часто даже неплохих, но то, как они работают, — это уже совсем другая история. Все зависит от того, могут или не могут работники отстаивать свои права, их коллективно защищать. Вот от этого и зависит — исполняются законы или же у нас все происходит как обычно. Соответственно, если работники будут действительно консолидированы, будут знать и защищать свои права, то тогда удастся поддержать исполнение закона. Но я уверен, что такой поворот сейчас маловероятен, и потому эксцессов с увольнениями будет немало», — сказал Андрей Рудой.

По мнению профлидера, не стоит настраиваться на чересчур оптимистичный лад и работникам тех профессий, которые сегодня востребованы на рынке. Изменения на этом рынке могут поменять все расклады. Это касается и школ, учебных заведений. «Что касается школы, то тут ситуация выглядит иной из-за дефицита кадров. Частых увольнений не будет, просто потому, что работников не хватает. Но если ситуация изменится, и больше молодых людей пойдет работать в школу, то я не исключаю, что эта проблема остро коснется и школьных работников. А учителя уволить, надавить на него — достаточно просто. Начиная от того, что можно создать невыносимые условия труда, например, лишить кабинета, премий, стимулирующих, и заканчивая тем, чтобы подставить под увольнение по статье. В таких случаях люди выбирают увольнение по собственному желанию и покидают заведение. Кроме того, есть статья об „аморальном поведении“, а под „аморальное поведение“ можно подписать что угодно», — заметил Андрей Рудой.

После принятия закона, очевидно, следует ждать каких-то показательных процессов, когда кого-то из работодателей демонстративно поймают и прилюдно накажут. Да и инструментов давления на предпринимателей у сотрудников силовых органов окажется больше. И это давление далеко не всегда будет осуществляться с целью защиты прав работников.

Однако без работающей профсоюзной солидарности простые работники не смогут в массовом порядке защитить свои права. А многие их даже не знают. Это значит — исключения не составят правила, и армия безработных в стране только пополнится. Зато правительство нашло еще один метод, как убаюкать народ, накормить его обещаниями в условиях повышения пенсионного возраста.

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