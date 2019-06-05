"Мы, нормальные" — и "все эти психи": жалость, сочувствие и страх

Отношение к людям с психическими расстройствами в российском обществе «балансирует» между жалостью, сочувствием и страхом.

На вопрос ВЦИОМ об отношении к таким больным, 38% выбрали вариант «с сочувствием», 34% — «с жалостью», 26% — «со страхом». Далее следовали недоверие (18%), презрение (9%), смущение (8%). Вариант «с ненавистью» выбрали только 4%, «с интересом» — 3%, по 1% — «с симпатией» и «без особых чувств», по 5% выбрали «другое» или затруднились с ответом.

По словам социологов, в общей сложности 77% высказываний негативно окрашены, 51% — нейтрально, 54% — положительно.

На вопрос об отношении общества к людям с психическими расстройствами 47% ответили, что оно не изменилось по сравнению с прежними временами, 26% — «скорее улучшилось», 21% — «скорее ухудшилось». Также 40% респондентов считают, что люди с психическими расстройствами сталкиваются с проблемами при трудоустройстве, 33% — с обеспечением лекарствами, по 31% — с недостаточной квалификацией медперсонала и с негативным отношением в обществе, 21% — с отсутствием медоборудования, 17% — с получением образования, 9% — с ограничениями в выборе досуга.

Большинство — 79% — согласились с утверждением, что больные шизофренией должны постоянно принимать лекарства, 63% — что они не могут контролировать свою болезнь, 60% — что часто обладают творческими способностями (60%). 49% уверены, что человек с большей вероятностью заболеет шизофренией, если у его родственников есть такие же отклонения, и также 49% заявили, что многие лишь притворяются больными шизофренией, чтобы уйти от уголовной ответственности. 38% считают, что больному шизофренией нужно держаться подальше от «здоровых».

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

В принципе, в этих ответах нет ничего неестественного (примерно такие же дадут и ваши друзья, если поговорить с ними "об этом"). Наоборот, очень радует низкий процент "ненависти к ненормальным"! Напомним, что одной из неприятных нашего российского менталитета является нетерпимость к "не таким" (будь то мигранты, инакомыслящие или больные - кстати, вот вам свежая история про то, как ребятишек с ВИЧ не пустили на арендованную для меропиятия турбазу). Сочувствие к людям с расстроенной психикой и признание за ними человеческих и гражданских прав - это важнейшая черта цивилизованности!

Кстати, интересное и поучительное — Когда ты "немножко не в себе" и это на пользу

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ