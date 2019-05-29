Когда ты "немножко не в себе" и это на пользу

Многие великие художники, такие как Ван Гог, Врубель, Лобанов, страдали нервными заболеваниями. Кто-то был «сумасшедшим» с рождения, кто-то становился таковым в течении жизни. Однако именно этот «недуг» и сделал их знаменитыми. Об этом рассказала художник Ася Немченок.

«Известно, что Михаил Врубель закончил жизнь в психиатрической лечебнице. Однако мало кто знает, откуда появился образ Демона на его знаменитых картинах: он преследовал его всю жизнь. Это началось с истории любви, которая перешла в трагедию. Данный образ возник у художника после поездки в Киев. Он должен был работать реставратором у искусствоведа Адриана Прахова. Врубель влюбился в его жену Эмилию и потерял голову. Любовь была трагичной, так как женщина не отвечала ему взаимностью. Это была безответная любовь, и Врубель начал часто рисовать ее. Она и ее лицо стали для него навязчивой идеей. Ее облик начали замечать во многих его картинах. Врубель ничего не мог с собой поделать. В своих дневниках художник даже писал о том, что от боли резал себя. Естественно, правду о любви к замужней женщине было не скрыть, с ним разорвали контракт, и он был вынужден уехать. После этого Врубель пустился во все тяжкие. Он не мог забыть свою любовь, и из ее нежного лица сформировался монстр, которого мы можем увидеть на его картинах», — рассказала Немченок.

Однако, по ее словам, несмотря на то, что свою жизнь Врубель закончил в психиатрической лечебнице, он до самой смерти рисовал.

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Другим известным «сумасшедшим» художником был Ван Гог. Однако таким он был не с рождения.

«Ван Гог далеко не сразу пришел к его сложным состояниям. Он был из очень хорошей, обеспеченной семьи, члены которой интересовались искусством. Однако в какой-то момент художник решил, что хочет создать „свое искусство“. Многие не знают, что Ван Гог был не первым ребенком в семье, у него был брат, которого так же назвали Винсент, однако он скоропостижно умер еще младенцем, не прожив и дня. Ван Гога назвали в честь его погибшего брата, и это, конечно, отложило сильный отпечаток на его психику», — поведала художник.

Были среди русских художников и знаменитые «аутсайдеры». Одним из таких был Александр Лобанов.

«Лобанов был трогательный, замечательный художник, который с детства был многого лишен, был немым и жил в деревне с мамой. Когда он начал взрослеть и пошли проблемы с подростками, которые обижали паренька, мама не выдержала и отвезла его в сумасшедший дом. Лобанов был в ярости от такого предательства, и десять лет его держали в смирительной рубашке. Когда он успокоился, его доктор дал ему все необходимое, чтобы рисовать. Именно тогда его ярость затихает, и Лобанов начинает творить. Когда слава о нем поползла по стране, то к нему начали приезжать люди и дарить краски для рисования. До самой смерти Лобанов был в больнице, однако это все же счастливая история, так как вряд ли бы он добился такого успеха, не отвези его тогда мать в „психушку“», — считает Немченок.

По инф. rosbalt.ru

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