Ребятишек с ВИЧ не пустили на турбазу: "Все знаем, но... боимся"

Руководство спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказало в размещении 50 детей с положительным ВИЧ-статусом. Причем, речь идет о сугубо иррациональном страхе - персонал учреждения говорит, что знает о путях передачи вируса и что ему ничего не грозит. Но - банально боится!

Как рассказала изданию «Коза.Пресс» директор фонда «СТЭП» Ольга Кузьмичева, образовательная смена для детей с родителями должна была начаться 7 июня, и в адрес организации был внесен задаток, но 2 июня позвонила администратор, заявив, что персонал «Новинок» отказывается обслуживать детей, и попросила забрать деньги.

Объяснения Кузьмичевой о том, что вирус не передается воздушно-капельным путем, не помогли. «Мне ответили, что все понимают, но, мол, «у нас свои дети, — рассказала директор фонда. — У меня нет слов, четко понимаю, что от их безграмотности страдают ни в чем неповинные дети. У меня едет пять многодетных семей, едут люди. И тут на тебе».

Представитель спортивной деревни «Новинки» подтвердила, что детям было отказано. Она пояснила, что персонал в курсе, как передается вирус, но работники все равно испугались и массово явились к директору турбазы, заявив об отказе обслуживать ВИЧ-положительных детей.

Грустно. Это все о том, что никакая информированность и никакой налет цивилизованности не могут преодолеть в нас глубинных, пещерных страхов перед "другими", "не такими как мы". Это лечится только временем и тектоническими сдвигами в общей культуре народа... Кстати, а вы (ваши дети, внуки...) — пожмете руку человеку, инфицированному ВИЧ?

По инф. rosbalt.ru

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