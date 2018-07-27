Как уберечь детей от ужасного слова "живодер"?

Они не могут ответить агрессией взрослым родителям и находят другой объект: либо сверстников, либо животное, считают эксперты.

Почему хорошие девочки убивают животных на камеру, объясняют психиатры.

История Кати-живодерки из Алтайского края, на камеру разрубившей котенка топором, всколыхнула общественность. Видео, которое, по информации СМИ, снимала ее сестра, попало в Сеть. В этот же день на Change.org появилось сразу несколько петиций с требованием наказать подростков. Самая популярная набрала уже 44 тыс. подписей.

Отец семейства, который оказался главой Михайловского поселения в Алтайском крае, попросил у всех прощения, отметив: «Мы сами в шоке». Мать девочек, пытаясь оправдать их действия, написала, что котенок был болен, мучился, а ее дочь, которая всегда хотела стать ветеринаром, таким образом решила избавить его от страданий.

Позднее отец алтайских живодерок записал видео, в котором еще раз извинился, сказал, что девочки раскаиваются, и что семья готова понести любое наказание, предусмотренное законом. «Но мне страшно за свою семью. Поступают угрозы на сотовый телефон, во всех соцсетях. Угрожают моим родственникам, моим друзьям», — сообщил он.

По его словам, дочери сейчас вообще не выходят из дома. А незадолго до этого из-за потока угроз всей семье пришлось отключить телефоны.

На данный момент родителей обвиняют в неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Общество просит призвать живодерок и их родителей к ответу — и вновь пеняет правительству на отсутствие закона «Об ответственном обращении с животными».

Корреспондент «Росбалт» поговорил с психиатрами о том, почему дети становятся живодерами, и может ли такое поведение стать для родителей «сюрпризом»?

Главный научный специалист Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского Татьяна Клименко:

— Расправа над животными — проявление внутренней агрессии ребенка, которую он направляет на тот объект, который не может ему ответить. Это, конечно, говорит о том, что какие-то ошибки в воспитании допущены, и очень серьезные. Потому что сегодня агрессия направлена на котенка, а дальше границы могут стать шире. Этого ребенка обязательно нужно как минимум вести к психологу, выяснять причины такой гетероагрессии. И уже по результатам общения с психологом, может быть, придется обращаться к психиатру.

— То есть не обязательно здесь какое-то психическое отклонение?

— Такое может происходить и при психических расстройствах. Но может быть и результатом внутренней агрессии, которая стала следствием неправильного воспитания.

— Может ли идти речь о том, что девочки просто хотели привлечь внимание? И насколько вообще возможность таким образом прославиться в соцсетях может спровоцировать подобные действия?

— Это, конечно, может оказаться провоцирующим моментом для некоторых подростков, не для всех. Потому что у кого-то это вызовет неприятие, у кого-то возмущение. Но кто-то может воспользоваться таким способом привлечения внимания к себе.

Каждый раз, когда в СМИ выходит информация по суицидам, мы обязательно фиксируем рост суицидальных попыток в первую очередь среди подростков.

— Безнаказанность в таком случае какую роль может сыграть?

— Смотря что понимать под наказанием. Под уголовную ответственность не попадает ни само действие, ни возраст подростков. Но взрослые обязательно должны на это отреагировать. Ни одни родители не могут быть гарантированы от того, что сегодня такая агрессия направлена на беззащитное животное, а завтра мишенью не станут они сами. Но реакция — это ни в коем случае не ругань, не скандалы, не наказание. Нужно идти к психологу и разбираться, в чем причина. Если ребенок действительно испытывает дефицит внимания, в первую очередь, внимания в семье, нужно родителям показать, какие ошибки они допускают. Потому что чаще всего это именно дефицит внимания в семье. Таким образом дети пытаются привлечь внимание взрослых.

— Пользователи соцсетей, комментируя эту историю, говорят о том, что виной всему плохое воспитание. Дескать, родители сами показали ребенку такой пример.

— Абсолютно все, что делает человек, является результатом его научения. Мы своих детей учим и всему хорошему, и всему плохому в том числе. Но совсем не обязательно убить кошку, чтобы ребенок сделал то же самое. Можно просто допускать агрессию по отношению друг к другу, и тогда ребенок станет воспринимать такую форму поведения как приемлемую. Но, естественно, агрессию он будет проявлять только к тому объекту, который это позволяет. В данном случае это была кошка.

— Родители девочки, прежде чем удалить аккаунты в социальных сетях, написали: «Простите нас, мы сами в шоке». Могли ли они не знать, что происходит? И есть ли какие-то способы распознать и предотвратить подобное?

— Дело в том, что очень многие родители абсолютно безграмотны в плане воспитания детей. Многие считают, что главное — чтобы у ребенка была еда, одежда, нормальное жилье и гаджеты, чтобы он был современным. Но этого недостаточно. Многие родители не понимают, что с детьми нужно разговаривать, а не просто сверху вниз в декларативной форме спускать указания. Ребенку нужно с кем-то обсудить проблемы, с которыми он сталкивается. А родители либо не понимают, либо у них на это нет времени. И у ребенка возникает дефицит. Накапливается внутреннее недовольство, и если ребенок видит, что вокруг есть какие-то формы агрессии, которые допускаются, он начинает их реализовывать, чтобы выплеснуть все, что внутри накопилось. Скажем, они не могут ответить агрессией взрослым родителям и находят другой объект: либо сверстников, либо, как в этом случае, животных.

— Вы считаете, что в благополучной семье такого произойти точно не может, если, например, ребенок попал в плохую компанию?

— Семья должна корригировать все влияния извне. Она должна знать, с кем ребенок общается. И если ребенок сталкивается с формами такой агрессии вне семьи, и обсуждает их с родителями, это можно сгладить, сформировать у ребенка правильное отношение к этому. Другой вопрос — когда ребенку не с кем поговорить.

Вместо того, чтобы просить прощения у всего мира, родители должны задуматься о том, какие ошибки они допустили. Желательно, конечно, обратиться к специалистам, и вместе эти ошибки исправлять.

Также ситуацию «Росбалту» прокомментировала главный детский психиатр департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова: «Ребенок мог сделать это за компанию, по дурости и незрелости. Мог реализовывать какие-то свои садистические наклонности, которые могут быть связаны с расстройством личности или какой-то другой психической патологией. Но родители, если они внимательно относятся к ребенку, должны были бы распознать это. Если они это пропустили, это их вина, даже если ребенок попал под чужое дурное влияние. Значит, они мало общаются с ребенком, мало уделяют ему внимания. Но в 15 лет спохватываться поздно. Все начинается с трех-четырех лет, когда строятся отношения с родителями. Если психической патологии здесь нет, должна быть серьезная психолого-педагогическая работа. Наказаниями здесь ничего не добьешься».

Как сообщили СМИ в ГУ МВД по Алтайскому краю, по результатам проверки составлены административные протоколы. Обе девочки поставлены на профилактический учет.

Правоохранительные органы будут добиваться в суде помещения подростков в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД по Алтайскому краю.

По инф. rosbalt.ru

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