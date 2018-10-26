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животные, экология, в мире
По инф. rosbalt.ru   
26 Октября 2018 г.
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Японские ученые установили, что из-за активности людей в океане китообразные реже «поют».

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Горбатые киты замолкают, если большой грузовой корабль приближается к ним ближе чем на 1,2 км.

Животных раздражает антропогенный шум, пишет Plos One.

«Создаваемый человеческой деятельностью шум увеличился примерно на десять децибел, а это, как показывает пример с горбатыми китами, самым негативным образом сказывается на морских экосистемах», — сказано в статье.

По инф. rosbalt.ru

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