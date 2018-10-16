Ученые глубоко продвинулись в психологии и лингвистике собачьего племени

Собаки умеют различать слова и способны запоминать их смысл. К такому выводу пришли ученые из университета Эмори в Атланте, статья опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience.

Исследователи провели эксперимент. Они попросили добровольцев научить питомцев приносить один из двух предметов, откликаясь на их названия. Затем биологи пригласили хозяев в лабораторию и проверили, как меняется работа мозга собак при выполнении задания. Выяснилось, что собаки понимают смысл отдельных слов и связывают их с определенными предметами. Кроме того, мозг собак более активно реагировал на незнакомые слова, чем на знакомые, тогда как у людей обычно все происходит наоборот.

По словам ученых, собаки могут использовать различные невербальные зацепки — к примеру, взгляд, жесты или эмоции — для понимания речи хозяев.

Ранее нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, произносимых хозяевами, и общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых людей.

По инф. rosbalt.ru

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