Всего лишь хотели покормить: трое туристов пострадали от нападения кенгуру

Три человека пострадали в результате нападения кенгуру в австралийском штате Квинсленд.

Как пишет The Sydney Morning Herald, животное напало на мужчину, который пытался его покормить. Его 64-летняя жена хотела помочь мужу, но тоже пострадала. Медики констатировали у нее порезы на руках и ногах, перелом нескольких ребер и травму грудины. Ее мужа госпитализировали с рваными ранами. Также пострадал сын супружеской пары, когда попытался помочь матери.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщину насмерть загрызли две собаки, а в Испании преследуемый полицейскими эму умер от сердечного приступа.

По инф. rosbalt.ru

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