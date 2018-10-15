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Всего лишь хотели покормить: трое туристов пострадали от нападения кенгуру
По инф. rosbalt.ru   
15 Октября 2018 г.
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Три человека пострадали в результате нападения кенгуру в австралийском штате Квинсленд.

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Как пишет The Sydney Morning Herald, животное напало на мужчину, который пытался его покормить. Его 64-летняя жена хотела помочь мужу, но тоже пострадала. Медики констатировали у нее порезы на руках и ногах, перелом нескольких ребер и травму грудины. Ее мужа госпитализировали с рваными ранами. Также пострадал сын супружеской пары, когда попытался помочь матери.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье женщину насмерть загрызли две собаки, а в Испании преследуемый полицейскими эму умер от сердечного приступа.

По инф. rosbalt.ru

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