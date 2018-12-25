Эксперты РЭШ: "Пенсионная реформа вынудила россиян пересмотреть свои ожидания"

Эксперты Российской экономической школы (РЭШ) рассказали об экономических итогах 2018 года. Они обратили внимание на шесть ключевых событий уходящего года, повлиявших на экономику: ужесточение внешнеэкономических санкций, «майский указ»-2018, Чемпионат мира по футболу, снижение ставки процента ЦБ, существенное снижение влияния нефтяных цен на экономику и наконец пенсионная реформа. Последнюю эксперты особо выделяют: несмотря на то, что изменения еще не повлияли на российскую экономику напрямую, событие стало одним из самых знаковых в 2018 году, считают в РЭШ.

Напомним, что законопроект о пенсионной реформе, согласно которому ожидается постепенное повышение пенсионного возраста граждан, правительство внесло в Госдуму в июне 2018 года.

По словам ректора РЭШ Рубена Ениколопова, пенсионная реформа «очень сильно подорвала существовавший в стране социальный договор между властью и населением, и это может иметь очень важные политические последствия».

Профессор РЭШ Валерий Черноокий добавил, что общественный резонанс в связи с принятием данного закона затмевает все остальные значимые события года. Другой профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова добавила, что пенсионная реформа вынудила россиян пересмотреть свои ожидания на экономическое будущее.

Что касается санкций, то, по утверждению экспертов РЭШ, в 2018 году существенное влияние на экономику России оказали введение различных пакетов санкций и усиление внешнеполитической напряженности в целом. И хотя, по словам Рубена Ениколопова, прямое негативное влияние санкций может быть и не так велико, но все же «наносят очень большой ущерб как за счет увеличения общего уровня рисков, связанных с инвестициями в российскую экономику, так и за счет негативного эффекта от контрсанкций, которые зачастую бьют по российской экономике в не меньшей степени, чем по предполагаемым мишеням».

Профессор РЭШ Олег Шибанов добавил, что весной 2018 года стало понятно, что санкции могут влиять непосредственно на российские компании. По его словам, давление на РУСАЛ и постепенно возрастающие ограничения для бизнесменов продемонстрировали, насколько российские компании встроены в мировую систему разделения труда.

«С другой стороны, тот факт, что санкции с компании в итоге были сняты, показывает, что в Америке также понимают необходимость работать над снижением влияния ограничений на обычных людей», — резюмирует профессор.

Говоря о «майских указах»-2018, Шибанов обратил внимание, что паспорта этих указов затрагивают и образование, и науку. Несмотря на то, что основные будущие шаги уже сформулированы, "придется еще разбираться с деталями того, как проекты будут воплощены в жизнь», полагает профессор.

Наталья Волчкова со своей стороны отмечает, что «майский указ» показывает «отсутствие у правительства стратегии развития страны и необходимость ручного управления с самого верха». Это, по ее мнению, не способствует росту частных инвестиций и выходу экономики на приемлемые темпы экономического роста.

Ректор РШЭ замечает, что хотя упор, который делается в новых майских указах на развитие человеческого капитала «не может не радовать», эксперт все же сомневается в эффективности озвученных нацпроектов, поскольку отсутствуют четкие сформулированные пути достижения заявленных целей и вообще существенные изменения в работе правительства.

Проректор РШЭ Максим Буев, комментируя вклад прошедшего в июне—июле 2018 года в России Чемпионата мира по футболу ФИФА в экономику страны, отметил, что «здесь нужно учитывать и целевые субсидии государства, и инвестиции в рамках государственных проектов, и дополнительные доходы чстного сектора (например, в секторе услуг — отели, рестораны, от туризма и т. д.)».

Профессор Черноокий добавил, что ЧМ, согласно оценкам Центробанка, привел к дополнительному росту ВВП в 2018 году — на 0,1-0,2 п. п.

Последовательное снижение ставки процента ЦБ РФ в первых трех четвертях года, по словам Буева, привело к росту потребительского и жилищного кредитования.

Олег Шибанов, указывая на снижение влияния нефтяных цен на экономику, пояснил, что это результат применения «бюджетного правила», в рамках которого Минфин покупает валюту на суммы, даже превысившие профицит федерального бюджета. В результате, подчеркнул эксперт, рост цен до уровней $80 и выше за баррель не особо повлиял на рост ВВП. Нынешнее снижение также меняет только объемы, которые Минфин тратит на пополнение международных резервов, уточнил Шибанов.

Редакцию портала "Мои года" интересует мнение читателя насчет прозвучавшей экспертной оценки пенсионной реформы - как фактора, существенно влияющего на настроения в стране (напомним, на сегодня около половины граждан считают, что "страна движется не тем путем"). Пожалуйста, отметьте среди приведенных ниже утверждение, которое ближе всего отражает вашу позицию — или напишите о своей реакции в комментариях. Будет здорово также, если вы попросите высказать свое мнение друзей и родственников!

Все эти "эксперты" - на самом деле вражеские агенты. Они ловко манипулируют фактами, стремясь очернить руководство России и провоцируя недовольство граждан. Да, пенсионная реформа была не очень приятной мерой - но руководство страны, оказавшейся в кругу врагов, просто вынуждено было на нее пойти. Ничего, потерпим. Нашим дедам и отцам на войне и в тылу было труднее, выстояли.

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Да, пенсионная реформа сильно подорвала доверие к властям и их экономическому курсу. Теперь более молодые люди с гораздо меньшим доверям будут относиться к правительственным прогнозам и обещаниям - и, проектируя свое личное будущее, будут более осторожны (например, во вложениях в отечественный бизнес или ценные бумаги). Многие будут смотреть - в каких странах можно заработать в более стабильной обстановке.

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Я вообще ничего в этом не понимаю. Как связаны пенсии и экономика страны? Это все сложно, запутано и непонятно. Нам просто хочется побольше денег - и чтобы нам мозги поменьше "пудрили". Это касается и правительства, и всяких экспертов тоже.

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По инф. rosbalt.ru

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