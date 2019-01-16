Эксперт — об идеях г-жи Голиковой: число бедняков просто хотят занизить!

Правительственные чиновники явно задумались о том, чтобы путем жонглирования цифрами уменьшить количество бедных, считает руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. Как заявил эксперт, именно с этим могут быть связаны верашние заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о необходимости изменения механизмов определения уровня бедности.

«Они хотят объявить бедных богатыми, а богатых объединить с бедными: поменять пропорции и сказать, что у нас вся страна живет зажиточно, жить стало лучше и все очень рады, особенно повышению пенсионного возраста», — сказал Василий Колташов.

По мнению эксперта, чиновники чувствуют рост недовольства населения, и этим объясняются их новые «рационализаторские предложения». «Татьяна Голикова чувствует, что общество очень недовольно социально-экономической ситуацией. Хотя экономика России два с половиной года находилась в состоянии оживления, однако уровень жизни оставался при этом достаточно низким. По всем пунктам уровень жизни оставался ниже уровня 2013 года», — отметил Колташов.

Эксперт полагает, что подобные заявления призваны также улучшить имидж российских чиновников, представить дело так, что они заботятся о бедных. «Целевого содержания такие высказывания не несут, но в глазах миллионов людей Гайдаровский форум — это „съезд людоедов“, и потому Голикова хочет показательно порассуждать о социальных механизмах, которые помогут бедным стать чуть менее бедными», — пояснил Василий Колташов.

Напомним, что вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в министерстве труда РФ сформирована рабочая группа, задача которой — представить новый подход к оценке бедности. Голикова отметила, что сейчас критерий бедности основан на прожиточном минимуме. При этом само понятие «прожиточный минимум» появилось в 1992 году как временное, на период стабилизации экономической ситуации. Вице-премьер считает, что нужно усовершенствование стандарта оценки.

По данным Росстата за 9 месяцев прошлого года, доходы ниже прожиточного минимума имеют 19,6 млн россиян (13,3% населения).

По инф. rosbalt.ru

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