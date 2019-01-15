Станет ли бедности меньше, если её "переосмыслить"?

В России необходимо по-новому осмыслить критерии бедности. Об этом заявила во вторник на Гайдаровском форуме вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Причем, складывается ощущение - что речь идет не о реальной борьбе с бедностью (необходимость которой признает и президент Владимир Путин) - а о каких-то статистических манипуляциях, в результате которых бедных станет действительно меньше... на бумаге.

По ее словам, в Министерстве труда уже сформирована рабочая группа, задача которой — представить новый подход оценки бедности. Эта работа должна быть сделана в срок до 2020 года, добавила Голикова.

По данным Росстата за 9 месяцев прошлого года, доходы ниже прожиточного минимума имеют 19,6 млн россиян ((13,3% населения).

Как передает РБК, Голикова напомнила, что сейчас критерий бедности — «абсолютный», основанный на прожиточном минимуме. При этом само понятие «прожиточный минимум» появилось в новой России в 1992 году как временное, на период стабилизации экономической ситуации. Вице-премьер считает, что в направлении изменения подходов к бедности не нужны «революции», а только усовершенствование стандарта оценки.

В последнем «майском указе» президента РФ была поставлена цель двукратно снизить к 2024 году уровень бедности в стране. Для решения проблемы Минтруд осенью выделил восемь пилотных регионов. Цель эксперимента — выявить семьи с низкими доходами и создать для них сценарии выхода их бедности. «Пилоты» — Татарстан, Приморье, Кабардино-Балкария, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.

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По инф. rosbalt.ru

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