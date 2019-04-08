Американский президент предлагает поменьше тратиться на гонку вооружений. Посмотрим, получится ли

США, России и Китаю нужно договориться о снижении расходов на вооружения, считает американский президент Дональд Трамп. В Кремле с одобрением отнеслись к подобным словам главы "враждебной державы", выразив надежду, что от слов надо бы переходить к делу... Впрочем, к этому обмену любезностями, скорее всего, надо относиться как к любым речам политиков. Слишком уж выгодное это дело - гонка вооружений. По все стороны океана...

Такое мнение он высказал на встрече с зампредом китайского Госсовета Лю Хэ, отметив, что производить оружие на сотни миллиардов долларов, включая ядерное, «просто смешно», передает РИА Новости. По словам Трампа, трем странам стоит «вместе договориться», чтобы потратить деньги, которые расходуются на вооружение, на «более продуктивные цели».

Лю Хэ, в свою очередь, назвал мнение американского президента «очень хорошей идеей».

Напомним, ранее Трамп принял решение о выходе США из ДРСМД, но при этом допустил возможность заключения нового соглашения по вопросу контроля над вооружениями, которое могло бы включать Китай.

В Кремле высоко расценивают любые призывы к разоружения, в том числе и исходящие от США. Лавное — чтобы такие призывы подкреплялись конкретными действиями, а были только декларациями.

Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков слова американского лидера Дональда Трампа о том, что США, Россия и Китай вместе могли бы сократить расходы на оборону.

По словам Пескова, любые заявления в пользу разоружения заслуживают внимания и высокой оценки. Но важно, чтобы подобные декларации воплощались в конкретных и зафиксированных на бумаге инициативах и предложения. Пока что, добавил он, никаких подобных бумаг от Вашингтона в Кремле не получали.

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Мы неоднократно писали о том, что возобновившаяся с утроенной силой гонка вооружений - это, прежде всего, соревнование экономик, это во-первых. А во-вторых, за ней стоят интересы корпораций ВПК и генералитета, которые очень не хотят расставаться со своими деньгами.

По инф. rosbalt.ru

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