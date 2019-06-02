ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Памятник Георгию Жукову снесен в Харькове националистами
По инф. rosbalt.ru   
02 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову, установленный у харьковского Дворца спорта, оказался на земле. Снесли бюст представители запрещенного в РФ «Национального корпуса», передает канал «112 Украина».

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову, установленный у харьковского Дворца спорта, оказался на земле

Активисты заявили, что так они выразили свое отношение к «пророссискому политику».

Националисты также устроили пикет у места проведения съезда партии «Доверяй делам», в котором принимает участие мэр Харькова Геннадий Кернес. Градоначальник уже пообещал, что бюст будет восстановлен.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 