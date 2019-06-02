Памятник Георгию Жукову снесен в Харькове националистами

Памятник советскому маршалу Георгию Жукову, установленный у харьковского Дворца спорта, оказался на земле. Снесли бюст представители запрещенного в РФ «Национального корпуса», передает канал «112 Украина».

Активисты заявили, что так они выразили свое отношение к «пророссискому политику».

Националисты также устроили пикет у места проведения съезда партии «Доверяй делам», в котором принимает участие мэр Харькова Геннадий Кернес. Градоначальник уже пообещал, что бюст будет восстановлен.

По инф. rosbalt.ru

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