Украина: предполагается, что поезд "Киев — Москва" вымрет и без всякой политики

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал интервью изданию Liga.net, в котором рассказал о перспективе железнодорожных пассажирских перевозок с Россией. По его словам, отменять вовсе сообщение киевские власти не будут.
«Я вижу, что политического решения, хотя мы его поддерживаем, скорее всего, не будет», — сказал Омелян.
Он также отметил, что пассажиропоток падает.
«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», — добавил Омелян.
О том, что число желающих попасть с Украины в Россию ранее сообщала «Укрзализныця» («Украинские железные дороги»). В начале февраля компания отчиталась о том, что в 2018 году пассажиропоток между двумя странами сократился почти на 20 % — до 773 тысяч человек в год. Об этом пишет «Газета.ру». При этом в «Укрзализныця» отметили рост числа пассажиров, которые отправляются в страны Евросоюза на поезде с Украины на 10 %. Тогда же стало известно о том, что украинская компания собирается уменьшить и число вагонов, и периодичность отправления поездов в Россию. Напротив, в страны ЕС планировалось назначить десять дополнительных пар поездов.
«Тенденция продолжается. Мы видим, что по итогам 2018 года пассажиропоток в направлении России снова упал. Это объективная реальность. Я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер», — сказал тогда Омелян телеканалу «Прямой».
В сентябре прошлого года Омелян же говорил о том, что произошло пятикратное сокращение пассажиропотока из страны в Россию с 2013 года, и еще раз озвучивал идею закрыть железнодорожное сообщение с РФ. При всем этом по итогам 2018 года поезд сообщением «Киев—Москва» стал самым прибыльным среди украинских пассажирских составов. Он принес около 4,4 млн долларов, а годом ранее — около 6 млн долларов, сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины.
Однако, по мнению Владимира Омеляна, прекращение железнодорожного сообщения с Россией пойдет на пользу государства. В эфире украинского «Пятого канала» он сравнил ситуацию с закрытием авиасообщения между странами. Оно полностью отсутствует с октября 2015 года по инициативе Киева.
«Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет с железнодорожным и автобусным сообщением», — заявил украинский министр
Как напоминает РИА Новости, идею с отменой поездов из Киева и других украинских городов в Москву в стране продвигают уже давно. Летом 2018 года в российском Министерстве транспорта говорили о том, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. Тогда же указывали в ведомстве, что надеются, что до их принятия дело не дойдет.
Напомним также, что в конце осени прошлого года Украина ввела временный запрет на въезд для мужчин из России, объявив особое положение. Его отменили только в конце декабря, однако по-прежнему для пересечения российско-украинской границы гражданам РФ необходимо подтверждать родство с украинцами и предоставлять приглашение для въезда.
«Двум мужчинам в соседнем купе долго угрожали: сейчас будем выходить, приглашения нет, вернетесь в свою Россию, но потом выяснилось, что приглашение можно заменить суммой в две тысячи рублей. В моем вагоне заплатили трое пассажиров. Двое по две тысячи рублей и испуганный мужчина средних лет отдал сразу четыре тысячи рублей», — рассказал каналу 360 пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Киев.
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Адмирал Александр Васильевич Колчак в истории Белого движения - пожалуй, самая яркая и трагическая фигура. Бесстрашный полярный исследователь, ученый-океанограф, блестящий морской офицер, ставший в 1916 году,...
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Недавно мне установили II группу инвалидности и назначили пенсию по инвалидности. У меня две дочери-школьницы. В Пенсионном фонде мне сказали, что поскольку девочки ещё несовершеннолетние, мне положена надбав...
Популярная последние несколько лет программа «Дачная амнистия», позволяющая оформить в собственность дачные постройки в упрощенном порядке, рассчитана далеко не на все объекты недвижимости и требует небольшой...
До 1 марта 2019 года дачный дом можно было узаконить в упрощенном порядке, т.е. без разрешения на строительство. Подобный порядок получил неофициальное название «дачная амнистия». Однако, упрощенный порядок о...
Кто не мечтал о собственном доме, саде или небольшом огородике за городом? А может вы хотели завести животных и заниматься фермерским хозяйством? Теперь это возможно почти без вложений (но, естественно, предп...
Один из крупнейших операторов фискальных данных OFD.ru принял участие в ежегодной отраслевой конференции CNews «ИТ в ритейле 2019» и представил IT-директорам и экспертам крупнейших компаний ритейла лучшие реш...
Мы уже рассказывали о возможностях льготного получения земли в России для ведения фермерского хозяйства, это может быть актуальным для пожилых людей, решившихся "взять судьбу в свои руки". Расскажем еще о под...
Сказочный круиз, свадьба у внучки, санаторно-курортный отдых, хорошее лечение - на решение этих и других, возможно, не таких масштабных вопросов, человеку могут понадобиться деньги. Может и просто возникнуть ...
Сидят в своём кабинете, окружив себя непонятными бумажками, попутно расставляя штампы в многочисленных копиях документов. Работа нотариуса в России успела обрасти народными мифами и легендами, но что эти люди...
Сейчас функционирует очень много сервисов, которые могут помочь сориентироваться в предложениях МФО. Один из тех, на которые стоит обратить внимание, информационный портал frombanks.ru. Здесь сосредоточено мн...
Сегодня многие граждане даже после выхода на пенсию пытаются найти способ дополнительного заработка. Актуально это и для "предпенсионеров", людей пострадавших в результате "пенсионной повышки" и рискующих выл...
В Пенсионном фонде России (ПФР) перечислили категории граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Это участники Великой Отечественной войны и блокадники, которые получают пенсию по инвалидности и страхов...
Ошибочно и беспечно думать, что долги жителей за коммунальные услуги составляют проблему только для коммунальщиков. Это не так. В случае домового самоуправления расходы ложатся на добропорядочных соседей, а в...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.