Украина: предполагается, что поезд "Киев — Москва" вымрет и без всякой политики

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал интервью изданию Liga.net, в котором рассказал о перспективе железнодорожных пассажирских перевозок с Россией. По его словам, отменять вовсе сообщение киевские власти не будут.

«Я вижу, что политического решения, хотя мы его поддерживаем, скорее всего, не будет», — сказал Омелян.

Он также отметил, что пассажиропоток падает.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», — добавил Омелян.

О том, что число желающих попасть с Украины в Россию ранее сообщала «Укрзализныця» («Украинские железные дороги»). В начале февраля компания отчиталась о том, что в 2018 году пассажиропоток между двумя странами сократился почти на 20 % — до 773 тысяч человек в год. Об этом пишет «Газета.ру». При этом в «Укрзализныця» отметили рост числа пассажиров, которые отправляются в страны Евросоюза на поезде с Украины на 10 %. Тогда же стало известно о том, что украинская компания собирается уменьшить и число вагонов, и периодичность отправления поездов в Россию. Напротив, в страны ЕС планировалось назначить десять дополнительных пар поездов.

«Тенденция продолжается. Мы видим, что по итогам 2018 года пассажиропоток в направлении России снова упал. Это объективная реальность. Я рад, что украинцы физически выбирают направление ЕС без указаний или искусственных мер», — сказал тогда Омелян телеканалу «Прямой».

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В сентябре прошлого года Омелян же говорил о том, что произошло пятикратное сокращение пассажиропотока из страны в Россию с 2013 года, и еще раз озвучивал идею закрыть железнодорожное сообщение с РФ. При всем этом по итогам 2018 года поезд сообщением «Киев—Москва» стал самым прибыльным среди украинских пассажирских составов. Он принес около 4,4 млн долларов, а годом ранее — около 6 млн долларов, сообщает издание «Левый берег» со ссылкой на государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины.

Однако, по мнению Владимира Омеляна, прекращение железнодорожного сообщения с Россией пойдет на пользу государства. В эфире украинского «Пятого канала» он сравнил ситуацию с закрытием авиасообщения между странами. Оно полностью отсутствует с октября 2015 года по инициативе Киева.

«Нам рассказывали, что это коллапс для украинской авиации. Напротив, пассажиропоток вырос вдвое. И украинцы охотно летают, и авиация развивается. Я убежден, что такая же история будет с железнодорожным и автобусным сообщением», — заявил украинский министр

Как напоминает РИА Новости, идею с отменой поездов из Киева и других украинских городов в Москву в стране продвигают уже давно. Летом 2018 года в российском Министерстве транспорта говорили о том, что разработали меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения. Тогда же указывали в ведомстве, что надеются, что до их принятия дело не дойдет.

Напомним также, что в конце осени прошлого года Украина ввела временный запрет на въезд для мужчин из России, объявив особое положение. Его отменили только в конце декабря, однако по-прежнему для пересечения российско-украинской границы гражданам РФ необходимо подтверждать родство с украинцами и предоставлять приглашение для въезда.

«Двум мужчинам в соседнем купе долго угрожали: сейчас будем выходить, приглашения нет, вернетесь в свою Россию, но потом выяснилось, что приглашение можно заменить суммой в две тысячи рублей. В моем вагоне заплатили трое пассажиров. Двое по две тысячи рублей и испуганный мужчина средних лет отдал сразу четыре тысячи рублей», — рассказал каналу 360 пассажир поезда, следовавшего из Москвы в Киев.

Polit.ru

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