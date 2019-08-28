В России растет число диабетиков. Что делать-то?

За пять лет число граждан России, у кого диагностирован сахарный диабет, увеличилось на 23% — 3,9 млн пациентов в 2013 году до 4,8 млн в 2018 году.
Наиболее серьезная ситуация в Псковской области — в прошлом году здесь на 100 тыс. населения приходилось 4,8 тыс. случаев заболевания сахарным диабетом. Это самый высокий показатель среди регионов России. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Минздрава РФ.
Также большое число больных диабетом отмечается в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения), Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.).
Меньше всего пациентов с сахарным диабетом проживает в Дагестане — всего 1,1 тыс. на 100 тыс. населения.
Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова считает, что рост случаев сахарного диабета связан с изменением образа жизни россиян. По её словам, сахарный диабет считается неинфекционной пандемией современности. «Самое большое количество случаев — это сахарный диабет, который протекает на фоне избыточного веса, иинсулинорезистентности и в большей степени связан с нашим образом жизни (переедание, отказ от спорта и тому подобное) и отсутствием желания что-то менять. Эта проблема должна решаться совместными усилиями эндокринологов и психологов», — объяснила Гончарова.
Она считает, что диагностика заболевания в России находится на приличном уровне. Но не все пациенты ответственно относятся к здоровью и контролируют уровень глюкозы.
Еще о диабете и других эндокринных болезнях - по ссылке.
Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, ра...
Того, кто не любит клубнику, наверняка, не существует. Ее потрясающий вкус, аромат и красочный внешний вид так и кричат: «Съешь меня, я вкусная». Помимо удовольствия, которое мы получаем при поедании этой яго...
К сожалению, заболевание не выбирает возраст. Первый сигнал надвигающегося артроза – лёгкая и быстро проходящая болезненность, хруст или скрип суставов. Чаще всего артроз возникает у дам в 40–45, мужчины начи...
Угарный газ нельзя увидеть или почувствовать, однако при большой концентрации угарный газ убивает человека в считанные секунды. Угарный газ, несмотря на свою ядовитость, никак не раздражает органов чувств — у...
Состояние, когда во время секса падает член, называется эректильной дисфункцией. При этом снижается объем и плотность пениса. Причинами таких нарушений могут быть как психологические проблемы, так и патологич...
Диагноз перелом шейки бедра звучит грозно и ассоциируется в сознании людей с неминуемой неподвижностью, а то и смертью, если речь идёт о человеке преклонного возраста. Это действительно серьёзная травма, кото...
О пользе двигательной активности говорят многие врачи и целители. Гимнастические упражнения рекомендуется выполнять и в молодом, и в преклонном возрасте.
Предлагаем вашему вниманию комплекс упражнений, приме...
Наше сердце может то замедлять частоту своих сокращений, то вдруг начинать бешено колотиться. Часто это бывает связано с аритмией – заболеванием, характерным, как правило, для пожилых людей. Вернуть сердцу пр...
Молочная сыворотка — побочный продукт, остающийся при производстве творога и сыра, но уже в Древней Греции были известны и активно использовались её лечебные свойства. Ещё Гиппократ открыл благотворное действ...
Йоги говорят: гибкость - это молодость. И по большому счету это правда. С возрастом способность к гибкости начинает постепенно угасать, сухожилия становятся менее эластичными, амплитуда движений уменьшается. ...
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.