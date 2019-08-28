В России растет число диабетиков. Что делать-то?

За пять лет число граждан России, у кого диагностирован сахарный диабет, увеличилось на 23% — 3,9 млн пациентов в 2013 году до 4,8 млн в 2018 году.

Наиболее серьезная ситуация в Псковской области — в прошлом году здесь на 100 тыс. населения приходилось 4,8 тыс. случаев заболевания сахарным диабетом. Это самый высокий показатель среди регионов России. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Минздрава РФ.

Также большое число больных диабетом отмечается в Тульской и Ивановской областях (по 4,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения), Карелии (4,4 тыс.) и Орловской области (4,3 тыс.).

Меньше всего пациентов с сахарным диабетом проживает в Дагестане — всего 1,1 тыс. на 100 тыс. населения.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова считает, что рост случаев сахарного диабета связан с изменением образа жизни россиян. По её словам, сахарный диабет считается неинфекционной пандемией современности. «Самое большое количество случаев — это сахарный диабет, который протекает на фоне избыточного веса, иинсулинорезистентности и в большей степени связан с нашим образом жизни (переедание, отказ от спорта и тому подобное) и отсутствием желания что-то менять. Эта проблема должна решаться совместными усилиями эндокринологов и психологов», — объяснила Гончарова.

Она считает, что диагностика заболевания в России находится на приличном уровне. Но не все пациенты ответственно относятся к здоровью и контролируют уровень глюкозы.

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По инф. rosbalt.ru

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